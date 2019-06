Le match d’ouverture du Mondial-2019 féminin entre les Bleues et la Corée du Sud a rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs sur TF1, qui diffusait la rencontre en clair, selon des données de Médiamétrie diffusées ce samedi matin.

9,8 millions de personnes ont regardé le match en clair, donnant à TF1 une part d’audience considérable de 44,3 %. La chaîne a dominé grâce à ce score les audiences de la soirée.

Dans un communiqué, le groupe TF1 a souligné qu'il s'agissait "d'un record historique pour un match de football féminin", un sport qui n'avait jamais encore bénéficié d'une telle exposition médiatique en France avant cette Coupe du Monde organisée dans l'Hexagone.

TF1 a précisé que le match avait enregistré un pic à 10,9 millions de téléspectateurs pendant la rencontre.

Donnée intéressante fournie par la chaîne, la rencontre a bien marché auprès de toutes les grandes catégories de téléspectateurs.

La soirée a aussi et surtout été victorieuse pour les Bleues qui ont brillé en inscrivant 4 buts, dont un doublé de Wendie Renard face à la Corée du sud, qui n’en a marqué aucun…

