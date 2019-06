20 chaînes sont en lice pour le prix de «chaîen TNT de la saison» aux TV Notes 2019 — sipa

Jusqu’au 16 juin se tiennent les TV Notes 2019, en partenariat avec PureMédias et RTL.

Les 20 chaînes de la TNT sont nommées dans la catégorie « Chaîne TNT de la saison ».

Votez dès maintenant pour désigner celle qui mérite, selon vous, de remporter ce titre.

Qui arrivera à détrôner C8 ? Depuis de nombreuses années, le canal 8 truste la première place du classement de la « chaîne TNT de la saison » aux TV Notes. Il est vrai que la chaîne repose sur des formats populaires : Touche pas à mon poste, Balance ton post, La Télé de… ainsi que sur une offre de cinéma intéressante, grâce à la maison mère Canal+. C8 parviendra-t-elle à rester la chaîne préférée des internautes cette saison ?

Deux petites nouvelles sont arrivées sur le marché des chaînes TNT il y a un peu plus d’un an. TFX et TF1 Séries Films ont en effet été lancées en janvier 2018 et cette saison 2018-2019 a été l’occasion d’avoir une vue d’ensemble sur les programmes proposés par ces deux chaînes. Anciennement appelée NT1, TFX s’est consolidée dans le rôle de chaîne de la télé-réalité avec 10 couples parfaits et La villa des cœurs brisés, et fonctionne toujours grâce à ses programmes de faits divers tels que Appels d’urgence ou Chroniques criminelles. TF1 Séries Films (ex-HD1), de son côté, repose intégralement sur des fictions, des sitcoms et du cinéma. Une offre qui fonctionne bien auprès du public.

Une chaîne d’info sur le podium ?

Une chaîne d’information en continu pourrait également remporter le titre de « chaîne TNT de la saison ». Cette année, l’actualité a été particulièrement forte avec la couverture du mouvement des « gilets jaunes » ou les élections européennes. À cette occasion, BFMTV, CNEWS, LCI et franceinfo ont organisé plusieurs débats qui ont suscité l’intérêt des téléspectateurs. Côté audiences, BFMTV est loin devant ses concurrentes avec 2,35 % de part de marché depuis janvier. Derrière, LCI réalise pour l’instant sa plus belle année avec 1,05 % de part d’audience. CNEWS et franceinfo complètent ce classement avec respectivement 0,82 % et 0,48 % de part de marché.

Les chaînes « jeunes » en embuscade

W9 et TMC, quant à elles, complètent généralement le Top 3, derrière C8. La première diffuse quotidiennement de la téléréalité (Les Marseillais, Les Princes de l’amour ou encore Moundir et les apprentis aventuriers) ainsi que des documentaires (États de choc, Minute par minute et Enquête d’action), et du sport. TMC repose sur moins de marques fortes, mais peut compter sur les fidèles de Burger Quiz et de Quotidien, qui ont toutes les deux cartonné cette saison. Assez pour faire vaciller C8 ?

Sont également nommées dans la catégorie « Chaîne TNT de la saison » : W9, TMC, NRJ12, LCP/Public Sénat, France 4, CStar, Gulli, France Ô, L’Équipe, 6ter, RMC Story, RMC Découverte, Chérie 25.