TF1, M6 et les chaînes du service publique se disputent le titre de Chaîne historique de la saison aux TV Notes 2019 — sipa

Jusqu’au 16 juin se tiennent les TV Notes 2019, en partenariat avec PureMédias et RTL.

Les sept grandes chaînes sont nommées dans la catégorie « Chaîne historique de la saison ».

Votez dès maintenant pour désigner celle qui mérite, selon vous, de remporter ce titre.

C’est un titre que se disputent généralement TF1 et M6. Depuis 2011, TF1 a été désignée à quatre reprises « Chaîne historique de la saison »… à jeu égal avec M6. L’édition 2019 des TV Notes sera-t-elle celle où l’une des deux grandes chaînes prendra enfin le pas sur l’autre ?

TF1 reste la première chaîne de France en terme d’audience. Depuis le mois de janvier, TF1 a recueilli 19,4 % de part de marché, largement devant France 2. La chaîne peut compter sur ses programmes événementiels qui fonctionnent toujours très bien (Miss France, NRJ Music Awards, Les Enfoirés) quoique tous en baisse cette saison, mais aussi des fictions exceptionnelles comme Jacqueline Sauvage : C’était lui ou moi qui a réuni 8,8 millions de téléspectateurs le 1er octobre dernier. Les programmes phares de TF1 sont, eux aussi, en déclin mais restent des têtes d’affiche aimées par le public, comme The Voice, Koh-Lanta et Danse avec les stars, qui a toutefois gagné quelques téléspectateurs cette saison.

La belle forme des chaînes publiques

France 2 a fait une belle saison avec de jolis succès d’audience. Les après-midis de la chaîne, par exemple, ont retrouvé des couleurs après des années d’échecs. Les émissions de Faustine Bollaert, Daphné Bürki et Sophie Davant fonctionnent très bien et la sympathie de ces trois animatrices rafraîchit l’image de France 2. Cependant, les départs de Patrick Sébastien et Thierry Beccaro, ainsi que la décision de supprimer C’est au programme pourraient lui coûter la place de leader du classement cette année.

Du côté de France 3, les choses se passent plutôt bien. Depuis le mois de janvier, la chaîne publique se permet même parfois de passer devant M6 en termes de part de marché. Il faut dire que certains de ses programmes cartonnent, tels que Capitaine Marleau qui a atteint son record historique cette saison. Tous les feux sont au vert les samedis soir également puisque Mongeville arrive quelques fois devant The Voice.

Les documentaires de France 5, eux, plaisent toujours aux téléspectateurs. Échappées belles, Les Routes de l’impossible, Des trains pas comme les autres... Nombreuses sont les émissions qui incarnent vraiment cette chaîne. Par ailleurs, l’arrivée d’ Anne-Élisabeth Lemoine aux commandes de C à Vous a dépoussiéré l’image de France 5, tout comme ses magazines de société comme C dans l’air ou C Politique qui continuent de rassembler toujours autant de téléspectateurs, aidés par la forte actualité de cette saison.

Saison difficile pour Canal+ et M6

Les choses se compliquent du côté de Canal+. Depuis plusieurs années, la chaîne n’arrive pas à enrayer sa chute. L’info du vrai, le talk-show qui a remplacé Le Grand Journal en 2017, n’arrive toujours pas à prendre et continue de plonger l’audience moyenne de Canal+. Parmi les nouveautés lancées cette saison, le programme culturel Bonsoir peine à convaincre le public, tandis que le Canal Sports Club, en revanche, présenté par Marie Portolano, a réuni en moyenne 238.000 téléspectateurs depuis la rentrée.

La saison a été difficile pour M6. French in the city, The Bridge, Les Reines des Enchères, Le Sens de l’Effort, Together... Les échecs se sont enchaînés, et les déprogrammations aussi par la même occasion. Une situation alarmante que la chaîne arrive à tempérer avec les bons scores de ses programmes historiques tels que L’amour est dans le pré, Scènes de ménage, Top Chef, Cauchemar en cuisine ou La France a un incroyable talent. Depuis janvier, la part d’audience de M6 s’élève à 8,9 %.

Arte, enfin, continue de séduire de plus en plus le public français. La chaîne franco-allemande propose régulièrement des soirées thématiques qui donnent aux téléspectateurs des clés pour comprendre le monde qui nous entoure. Le succès du talk-show de décryptage de l’actualité, 28 Minutes, est même la preuve de cette envie du public de prendre du recul par rapport aux événements.