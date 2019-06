Chris (ex-Christine and The Queens) sur la scène de la finale de la saison 11 de «RuPaul's Drag Race». — Capture d'écran VH1

Ce n’est pas un scoop pour celles et ceux qui ont suivi – via des moyens plus ou moins légaux - la saison 11 de RuPaul's Drag Race (RPDR) à l’heure américaine – la finale a été diffusée la semaine passée sur VH1. En revanche, les fans qui suivent la compétition de drag queens sur Netflix ont dû patienter jusqu’à la mise en ligne de l’épisode ce jeudi pour découvrir qui parmi les finalistes, a gagné la partie.

Parmi les quinze participantes en lice en début de saison, quatre s’étaient frayé un chemin jusqu’à la finale : la grande gueule Silky Nutmeg Ganache, l’excentrique et créative Yvie Oddly, la très classique A’Keria C. Davenport et la sage canadienne Brooke Lynn Hytes. Comme le veut la tradition, elles ont été départagées par des épreuves de lipsync, c’est-à-dire des performances en play-back.

« Je ne suis pas Brad Pitt »

Au premier tour, Silky s’est inclinée face à Brooke sur le Bootylicious des Destiny’s Child et Yvie s’est imposée face à A’Keria sur le SOS de Rihanna. Les deux drag-queens restant en course se sont ensuite affrontées au rythme de The Edge of Glory de Lady Gaga. Et, au bout du compte, c’est Yvie Oddly que RuPaul a déclaré gagnante.

Yvie Oddly est née dans l’imagination de Jovan Bridges lorsque celui-ci a découvert la drag-queen Sharon Needles, qui a participé et remporté la quatrième saison de RPDR en 2012. « Le drag est pour moi une manière de m’exprimer et de faire entendre ma voix – et pas seulement de me cacher parce que je ne suis pas Brad Pitt », a confié Jovan Bridges au Denver Post, il y a deux ans.

Comme son pseudonyme l’indique – « oddly » signifie « bizarrement », « de manière singulière » – le style d’Yvie Oddly est tourné vers l’étrangeté, la provocation, l’effet de surprise.

Chris dit « merci »

L’artiste a remporté cette onzième saison de RPDR sous les yeux de Chris (ex-Christine and the Queens) qui, quelques instants plus tôt avait repris sur la scène Sissy That Walk, l’un des titres emblématiques de RuPaul.

I can’t tell you how much that moment meant to me. Christine and the Queens was born because of three drag performers who told me : « you should own everything again. And no more shame ». Thank you @RuPaul and all the team, warm thanks to the queens, and now sissy that walk ❣️ pic.twitter.com/0QvZosf17e — Chris (@QueensChristine) May 31, 2019



« Je ne peux pas vous dire à quel point ce moment a compté pour moi, a tweeté la chanteuse française vendredi. Christine and the Queens est née car trois performers en drag m’ont dit : "Tu devrais tout reprendre. Et ne plus avoir honte". Merci ».

Une saison 12 de RuPaul’s Drag Race a été commandée par la chaîne américaine VH1. Elle devrait être tournée cet été.