Les héros de « Demain nous appartient » en danger lors de ce premier grand prime — ©Fabien Malot /TelSete /TF1

La série « Demain nous appartient » s’exporte pour la première fois en prime ce lundi soir sur TF1.

Vincent Meslet est le directeur général délégué de Telsète, la société de production de la série.

Il a accepté de dévoiler les coulisses de la préparation de cet épisode exceptionnel.

« C’est un nouveau départ » chante la jeune Lou dans le générique de Demain nous appartient, diffusé chaque soir de la semaine sur TF1. Et c’est surtout une grande première pour la série qui s’exporte lundi à 21 heures à l’approche de son deuxième anniversaire. Les personnages récurrents du feuilleton seront en danger alors que, pendant une randonnée, une inconnue surgit et braque une arme sur le groupe.

Vincent Meslet, directeur général délégué de Telsète, qui produit Demain nous appartient, revient pour 20 Minutes sur les mécaniques qui font de la série un soap captivant.

Comment est née l’envie de ce prime ?

L’envie a été très vite exprimée par la chaîne il y a un an, au moment du premier anniversaire de Demain nous appartient. Les gens de TF1 nous ont dit qu’ils aimeraient que, pour notre deuxième anniversaire, on fasse un prime événementiel. À partir de là, on a réfléchi sur la bonne date de diffusion et d’écriture. Il y a tout un processus spécial, parce que le feuilleton mobilise déjà trois équipes, près de 150 techniciens par jour et une quarantaine d’auteurs.

Comment s’est déroulée l’écriture de cet épisode ?

On a écrit l’histoire de ce prime en parallèle des épisodes quotidiens, et, une fois écrite, on l’a rattachée aux quotidiennes pour que l’on puisse amorcer l’histoire dans les épisodes de ce mois-ci, et, par ailleurs, pour que l’on puisse voir les conséquences de ce prime dans les épisodes des mois de juin et juillet. C’est aussi l’occasion de repositionner les personnages pour toute la saison future. C’est à la fois une histoire complètement autonome qui permet de séduire de nouveaux téléspectateurs, mais c’est aussi une histoire qui, pour les fidèles, va changer beaucoup de choses dans le destin de leurs personnages.

Est-ce qu’il y a des différences entre un épisode de prime et un épisode quotidien ?

C’est tout le savant dosage. À la fois, on est Demain nous appartient, et donc nous sommes dans les codes de la série, avec les mêmes personnages, la même manière de filmer. Mais on veut rendre le prime exceptionnel déjà par l’heure de diffusion, mais aussi par le fait qu’il n’y ait qu’une seule histoire dans cet épisode, et par l’importance du décor extérieur et son caractère inédit. Il y a aussi une musique inédite conçue spécialement pour le prime, même si certains morceaux seront repris dans la quotidienne.

#DNA se refait une petite beauté ! 💁‍♀️ 💅💁‍♂️

Découvrez le nouveau générique de votre série préférée @DNA_TF1 💕 et rendez-vous ce soir à 19h20 ! 🍿🎞📺 #DNAFamily pic.twitter.com/dUDVGZKpti — TF1 (@TF1) June 4, 2019

On se souvient de l’épisode de l’accident de bus à la fin de l’année dernière, qui avait boosté les audiences de la série. Est-ce nécessaire de faire des épisodes comme ceux-là pour entretenir la passion des fans ?

Nous, ce qui nous importe, c’est l’évolution de nos personnages, donc on a toujours besoin d’événements extérieurs qui les mettent à l’épreuve. Pour chaque arche narrative, on cherche à surprendre nos téléspectateurs, mais il faut que tout reste crédible : ça peut être des histoires d’amour, ou bien un épisode comme celui du bus, etc. Par ailleurs, la marque Demain nous appartient c’est d’être un spectacle, donc on fait assez régulièrement des choses exceptionnelles pour donner de la valeur à Demain nous appartient. Avec l’épisode du bus, qui est le plus spectaculaire, on voulait faire l’événement de la rentrée dernière. Cette année, on pense qu’il y aura une autre arche exceptionnelle à la rentrée. On a des fondamentaux que le téléspectateur retrouve de semaine en semaine, et, au-delà de cela, on offre plein d’options différentes avec comme objectif de surprendre le téléspectateur. On raconte des histoires autour des personnages, et autour de leurs sentiments, pour remettre en valeur leur psychologie.

Comment se passent les coulisses de l’écriture ?

Il y a différents échanges entre les scénaristes et la production. C’est vrai qu’on cherche autant les événements que les grands destins de personnages où chaque événement se complète. Ça commence par des réunions le lundi matin. À la fois, on travaille à très long terme, en discutant de là où l’on veut amener le personnage, et après on raconte toutes les histoires pour y arriver. L’écriture est très importante, mais la production et la liberté qu’on laisse aux réalisateurs, aux chefs opérateurs est toute aussi importante. Chaque étape apporte sa dose de créativité, c’est le secret de Demain nous appartient. C’est une organisation très performante pour que la créativité donne le « la ».

Si le prime est un succès d’audience, est-ce que vous seriez amené à réitérer l’expérience ?

Les événements de ce type-là nous demandent un sacré effort donc les primes ne peuvent rester qu’événementiels. Une à deux fois par an, selon nos idées et l’envie de la chaîne. Le secret du feuilleton, c’est de surprendre, donc on ne peut pas trouver une recette miracle pour les épisodes de prime qu’on renouvellerait à chaque fois. Là, on en a fait un très tourné vers l’extérieur, et si on devait en refaire un, ce serait différent. On ne peut pas renouveler à l’infini des prises d’otages, il faut une autre idée qui puisse avoir le même potentiel événementiel.

L’été approche à grand pas. Est-ce qu’une intrigue de type saga est prévue ?

Notre idée, c’est d’alterner les grandes histoires à chaque fois, pour créer un ensemble des codes de la fiction populaire : des grandes histoires sentimentales, des grands polars, une arche un peu plus fantastique, une arche de Noël... On essaye de faire, en une année, la plus grande diversité. Clairement, la saga de l’été, c’est le socle de Demain nous appartient, et donc, chaque été, il y aura une saga, avec des révélations de secrets, des clans qui s’affrontent et des choses qui laisseront coi les plus fidèles de nos téléspectateurs.