Camille Combal et Jean-Pierre Foucault. — CHRISTOPHE CHEVALIN / TF1

Il fait beau, les cerises mûrissent, Parcoursup file des sueurs froides aux bacheliers… Et oui, c’est le moment de voter pour les TV Notes ! En partenariat avec 20 Minutes et RTL, Puremedias organise ces remises de prix uniques en leur genre. Il s’agit de distinguer, grâce à vos votes et uniquement grâce à cela, les programmes et personnalités préférées de la télé.

Cette année, il y a quelques nouveautés parmi les catégories pour coller au mieux aux nouveaux modes de consommation et de production de la télé. Font ainsi leur apparition les prix du «Magazine de faits divers de la saison», «Tranche de chaîne d’information de la saison», «Emission sport de la saison» et «Programme SVOD de la saison».

Vingt-et-une catégories

Bien sûr, vous retrouverez aussi les catégories reines de la compétition comme l’Animatrice et l’Animateur de l’année, le ou la Présentateur-trice de JT de l’année, mais aussi des prix pour la téléréalité, les jeux, les magazines… Bref, ce sont en tout 21 catégories parmi lesquelles il faudra faire un choix. Et pour vous aider dans vos votes, chaque jour jusqu’au 16 juin, date de la fin des votes, 20 Minutes fera un zoom sur l’actualité télé de l’année dans plusieurs catégories.

On commencera notre récap de l’année télé avec le prix d’Animateur de l’année. Depuis la création des TV Notes, Cyril Hanouna règne en maître absolu sur cette catégorie. Mais cette année, le présentateur de Touche pas à mon pote, qui a connu une année chargée avec également sa nouvelle émission de société Balance ton post, aura un sacré concurrent en la personne de Camille Combal, passé sur TF1 avec succès. A moins qu’un outsider ne vienne créer la surprise.

Une année mouvementée

L’année télé a aussi été marquée par pas mal de nouveautés audacieuses, surtout du côté de M6, et de nombreux échecs d’audience, surtout du côté de M6… TF1 a poursuivi, notamment grâce à sa seconde chaîne TMC, son nouveau positionnement plus jeune et créatif. Et France Télévisions a enfin réussi à installer quelques nouveaux rendez-vous, notamment l’après-midi. Il se passe aussi plein de choses sur la TNT, sur Arte, sur les chaînes d’info ultra-concurrentes… Bref, on a hâte de savoir ce que vous avez aimé un peu, beaucoup, à la folie.

Vous pouvez voter dès aujourd’hui sur 20 Minutes. Et rendez-vous le 19 juin pour tous les résultats.