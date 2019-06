Julien Clerc, Jenifer, Mika et Soprano sont les coachs de la saison 8 de «The Voice». — Etienne Jeanneret / Bureau233

On connaît le tableau de la finale de The Voice. Ce samedi soir, les téléspectateurs de TF1 ont désigné les quatre finalistes qui s’affronteront pour la grande finale de cette huitième saison.

Dans l’équipe de Soprano, Jacques Brel a une nouvelle fois porté chance à Clément, qui l’a emporté avec 83.6 % des votes du public face à Vay en chantant La Quête. « Ça fait plusieurs fois que Jacques Brel me porte bonheur. J’avais passé le casting de The Voice avec l’une de ses chansons et ce soir, je vais en finale grâce à lui et au public. La persévérance paye et je suis très heureux ce soir », a confié Clément t dans The Voice, la suite.

#TheVoice

Le talent de @Sopranopsy4, Clément remporte sa place en finale grâce à sa superbe interprétation du titre "La Quête" de Jacques Brel. Regardez !

➡️ https://t.co/Q4ALDLbPDg — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) June 2, 2019

Quatre finalistes en lice jeudi

Chez Mika, Whitney s’est imposée, avec près de 54.6 % des voix du public, face à Gjon’s Tears en interprétant le titre de Bob Dylan chanté par Adele, Make you feel my love.

#TheVoice

Une prestation incroyable pour une voix sublime : celle de Whitney !

La jeune fille s'offre une place en finale en chantant magnifiquement bien le titre "Make you feel my love" !

➡️ https://t.co/3mcwLEeyLW — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) June 1, 2019

Parmi les protégés de Julien Clerc, Pierre Danaé s’est qualifié face à Léonard avec près de 55,7 % des votes du public en chantant The Scientist de Coldplay. « Pierre est animé par un don de la mère nature. Cette voix si particulière, c’est son passeport. Maintenant, on est plus que tous les deux mais on va aller encore plus loin », a confié Julien Clerc dans The Voice, la suite.

Enfin, dans l’équipe de Jenifer, Sidoine ​a su faire la différence face à Léona Winter : son interprétation de Vole de Céline Dion a séduit près de 70.9 % des votes du public.

Pas besoin d’attendre une semaine pour connaître le gagnant de cette saison 8 : en raison de la diffusion samedi soir prochain d’un match éliminatoire de l’euro 2020 de football, la grande finale aura exceptionnellement lieu ce jeudi à 21h.