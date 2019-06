BEST OF Coups de cœur, moments forts et clashs… « 20 Minutes » vous raconte les meilleurs moments télé de la semaine

Camille Combal et James Corden dans le « Carpool Karaoke » — Capture d'écran TF1 Production / TF1

Semaine du 26 mai au 1er juin

L'angoisse de la semaine : Bizarre, vous avez dit bizarre ?

C8 lançait mardi soir Enquêtes Paranormales, une nouvelle émission sur les phénomènes surnaturels présentée par Valérie Benaïm et produite par Mathieu Delormeau. Au programme des (terrifiantes) réjouissances : l'histoire de la poupée Annabelle, les images d'un OVNI survolant la ville américaine de Phoenix en 1997 et la voiture maudite de James Dean. Des séquences qui ont attiré les spectateurs, puisque la chaine s'est classée leader sur la TNT.

L'émotion de la semaine : Clap de fin pour Clem

Lundi soir, les téléspectateurs de TF1 ont découvert les deux derniers épisodes de la neuvième saison de Clem. 3,98 millions de personnes (soit 18,6 % de part de marché) sont restées branchées jusqu’à 23h15 pour en savoir plus sur l’identité du responsable de l’accident de Clem, et de la mort de Caroline.

«Clem»: Le final laisse les téléspectateurs sous le choc (et en pleurs) https://t.co/tcHiR5BPuW via @20minutesCult pic.twitter.com/B3ZdqrqjRS — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) May 28, 2019

Le duo de la semaine : Karaoké 'ricain

Le 14 juin prochain,TF1 lancera en grande pompe la nouvelle émission de Camille Combal intitulée Plan C. On pourra voir l’animateur-star passer une journée avec des célébrités venues du monde de la musique, du cinéma ou encore du sport. Et c’est également dans ce programme que Camille Combal s’illustrera dans la fameuse séquence du Carpool Karaoke, lancée aux États-Unis par James Corden. Camille Combal s’est envolé jusqu’en Californie pour tourner un Carpool Karaoke avec l’inventeur de cette séquence, James Corden lui-même. Dans l’extrait ci-dessous, on voit les deux trublions chanter « le tube qui passe en France en ce moment »...

Camille Combal et James Corden reprennent «Ramenez la coupe à la maison» dans un Carpool Karaoke hilarant https://t.co/zdP5GiEWJv via @20minutesCult pic.twitter.com/HQDQAz5FRY — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) May 27, 2019

Le clash de la semaine : Des noms d'oiseaux

Invités dimanche soir sur le plateau de TF1 pour commenter les résultats des élections européennes, Gilbert Collard, député du Gard et nouvellement élu au Parlement européen et l'homme politique David Cohn-Bendit se sont violemment insultés. « Ignoble ordure », « faux-cul », « vendu à Macron » ou encore un plus simple « conard »...