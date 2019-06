PAILLETTES C’est la tradition depuis sept ans : des stars françaises et internationales se rendent sur le plateau de la finale de « The Voice ». Mais comment cela se passe-t-il en coulisses ?

Les coachs de la saison 8 de «The Voice» sur TF1. — Etienne Jeanneret / Bureau233

La demi-finale de The Voice est diffusée ce samedi 1er juin à 21h10 sur TF1.

La semaine dernière, Taylor Swift est venue interpréter deux titres. La semaine prochaine, lors de la finale, quatre artistes seront invités.

Le producteur de l’émission Pascal Guix nous dévoile les coulisses de la venue des stars dans The Voice.

Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir qui sera le grand gagnant de la 8e saison de The Voice : La plus belle voix. Comme chaque année, l’équipe de l’émission compte créer l’événement en préparant une finale digne de ce nom. Si le niveau des quatre candidats encore en lice compte, leur performance en duo avec des artistes renommés va également être jugée.

Depuis la création de l’émission en 2012, nombreuses ont été les stars à fouler le plateau de The Voice. Parmi elles, Lenny Kravitz et Johnny Hallyday en saison 1, Shakira et Black M il y a deux ans, ou encore Sting l’année dernière. Autant d’invités prestigieux qui ont accepté de s’y rendre… ou qui ont demandé à venir.

27 invités en sept saisons

« Certains sont en pleine promo et sont à la recherche d’une grande émission pour annoncer des albums ou des titres. Donc, parfois, les maisons de disques font les démarches vers nous, explique à 20 Minutes Pascal Guix, producteur de l’émission. Mais, parfois, c’est nous qui allons les chercher en fonction de leur actualité, c’est assez aléatoire. » La venue de grands noms sur le plateau fait partie intégrante du succès de The Voice.

Chaque saison, quatre artistes doivent être invités lors de la finale. Par ailleurs, certaines stars font régulièrement le déplacement lors des quarts de finale ou de la demi-finale. Cette année, c’est Taylor Swift qui est venue interpréter son titre Me et son tube Shake It Off avec les douze candidats encore en lice la semaine dernière. « Elle voulait faire une émission en France et elle nous a choisis, affirme Pascal Guix. De temps en temps, on fait venir des personnalités qui vont amener un peu de rêve et un peu de magie dans l’émission. L’an dernier, c’est nous qui nous étions rapprochés de Bigflo et Oli. On voulait mettre en avant leur univers et le rap était très peu représenté dans la saison. »

Comme un air de Star Ac'

La programmation est une tâche difficile. Il faut savoir gérer les stars, veiller à avoir des artistes les plus éclectiques possible… La pression en coulisses est constante. Mais comment les invités sont-ils choisis ? « On essaye d’avoir une variété d’artistes qui peuvent toucher le plus grand nombre de téléspectateurs possibles, indique Pascal Guix. On fait en sorte que des plus jeunes aux plus anciens, les gens puissent vivre des moments qui vont les toucher et leur plaire. Et puis, comme ces artistes-là vont chanter avec les talents, il faut avoir une variété de titres et d’énergies. »

La programmation, c’est un rôle qui est attribué à Rania Bedia, qui s’occupe dans le détail de la venue de chacun des artistes, tout comme elle s’occupe des coachs. « Elle a un rôle pivot dans toute cette organisation », souligne le producteur de l’émission. Auparavant, la directrice artistique en charge de la programmation chez ITV Studios (les producteurs de The Voice) avait travaillé pour une autre émission phare de TF1 : Star Academy. Une expérience qui lui a permis de côtoyer les plus grands artistes et de gérer les imprévus. À l’époque déjà, nombreuses étaient les stars à venir sur le plateau pour partager un duo avec les candidats. Chaque semaine, lors du prime, TF1 créait l’événement. Beyoncé, Rihanna, Madonna, Céline Dion font partie des quelques dizaines de superstars à avoir enflammé les vendredis soir de la chaîne.

« Certains viennent un ou deux jours avant »

On pourrait croire que les invités de la finale sont programmés des mois à l’avance à cause de leur agenda surchargé. C’est en partie vrai pour les plus grands artistes, notamment internationaux. Mais rien n’est prévisible à 100 %, et il faut parfois savoir rebondir à la dernière minute pour assurer la présence des stars. « La programmation se fait en fonction des plannings et, des fois, on est obligés de changer de fusil d’épaule parce qu’un artiste a un petit souci. On peut donc les avoir bookés deux mois à l’avance si c’est quelqu’un de très connu, tout comme cela peut se faire dix jours avant. »

Quelques jours avant la grande finale, les stars se rendent au studio de La Plaine-Saint-Denis afin de repérer les lieux et de répéter. Et cela peut prendre du temps puisque les artistes ont deux chansons à faire : la leur, en solo, et la prestation en duo avec l’un des quatre candidats restants. Pascal Guix détaille les préparatifs : « Pour certains, ils viennent un ou deux jours avant. Quand il s’agit de leur titre personnel, on fait une répétition avec leur scénographie. Quand ce sont les titres avec les talents de l’émission, ils prennent le temps de travailler avec les candidats sur le plateau et on met la scène à leur disposition pour faire la meilleure prestation possible. » C’est donc beaucoup de pression qui repose sur les épaules des quatre finalistes de The Voice chaque année. La finale de cette huitième saison, elle, aura lieu exceptionnellement jeudi prochain, le 6 juin 2019.