Julien Clerc viré de «The Voice»? La production dément

Julien Clerc en concert à la Fête de l'Humanité, le 16 septembre 2018. — SADAKA EDMOND/SIPA

D’après Public ce vendredi, la production de The Voice aurait décidé d’évincer Julien Clerc de son fauteuil de coach pour la saison prochaine. Le magazine avance que le chanteur n’aurait pas convaincu les téléspectateurs qui lui reprocheraient « de manquer de peps ».

Une affirmation qui tranche avec les éloges adressées par les internautes à l’artiste début février lors de la diffusion du premier épisode des auditions à l’aveugle qui marquait le baptême du feu de Julien Clerc dans son siège rouge. Le public saluait notamment sa bienveillance envers les candidats et la pertinence de ses analyses.

«Rumeurs et fantasmes»

ITV Studios France, qui produit le télécrochet de TF1, dément les affirmations de l’hebdomadaire. « Chaque année, le mercato des coachs suscitent rumeurs et fantasmes, souligne auprès de 20 Minutes une source proche de la production. Il y a deux ans, Public avait annoncé que Mika et Zazie quittaient The Voice en même temps que M Pokora et qu’ils seraient remplacés par Maître Gims, Christophe Maé et Nolwenn Leroy pour la saison 7. » Or, dans les faits, Mika et Zazie étaient restés à leur place au côté de Florent Pagny et c’est Pascal Obispo qui avait complété le quatuor de coachs.

Il n’est pas impossible que des jurés partent ou arrivent à l’occasion de la prochaine saison de The Voice, mais il est trop tôt pour avoir des certitudes. « En règle générale, la production fait le bilan avec les coachs une fois la saison terminée et discutent avec eux de leurs envies de continuer ou non, de leurs disponibilités côté agenda, etc. Mais les décisions ne sont pas prises avant début septembre », déclare la production.