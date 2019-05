La joie du milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé lors de la demi-finale du match aller de football entre Liverpool et Barcelone. — Paul ELLIS / AFP

Deux finales 100 % anglaises. Les équipes londoniennes de Chelsea et Arsenal s’affrontent mercredi à Bakou (Azerbaïdjan) en finale de la Ligue Europa, avant que Liverpool et Tottenham ne se disputent samedi à Madrid (Espagne) le titre de la compétition reine en Europe, la Ligue des champions. Un triomphe du football anglais qui fait le plus grand bonheur de l’opérateur British Telecom (BT), seul diffuseur au Royaume-Uni de ces finales.

Exceptionnellement, les millions de fans britanniques pourront suivre ces matchs gratuitement sur YouTube. BT a en effet cédé face aux pressions des sponsors de la compétition qui craignaient une audience faible pour ce sommet de la saison européenne.

Une baisse d’audience spectaculaire

L’an dernier, la diffusion en clair de la finale de la Ligue des champions, qui a vu le Real Madrid l’emporter face à Liverpool, lui avait déjà permis d’attirer un total de 8,5 millions de téléspectateurs, un record depuis ses débuts en 2013 dans la diffusion de matchs de football. Mais l’opérateur de télécoms BT, dont les résultats financiers et les performances commerciales sont en demi-teinte, ne compte pas autant d’abonnés à son offre payante de télévision.

Pour Claire Enders, chez Enders Analysis, cabinet de recherche spécialisé dans les médias, ce sont les sponsors de la Ligue des champions qui forcent BT à diffuser des matchs gratuitement : « Il y a eu une spectaculaire baisse des audiences depuis que la Ligue des champions est passée de Sky et ITV à BT, explique-t-elle. Les sponsors sont très embêtés par cela. » Parmi les principaux sponsors de la compétition, figurent Gazprom, Mastercard, Nissan ou encore Playstation.

Un diffuseur en crise

Les compétitions européennes sont cruciales pour BT qui débourse pas moins de 450 millions d’euros par saison pour les retransmettre. « BT mise énormément sur les droits de la Ligue des champions et cela se voit dans le prix payé pour les avoir, souligne Kieran Maguire, spécialiste de l’économie du sport à l’Université de Liverpool. La Ligue des champions a beau être populaire, les demi-finales ont rassemblé en moyenne moins de 2 millions de personnes pour BT Sport et donc le prix payé semble élevé. »

« L’avenir de BT Sport est en jeu s’il perd les droits de la Ligue des champions », prévient Kieran Maguire. Pour BT, diffuser des matchs européens est bon pour son image de marque mais est pour l’instant une mauvaise opération financière qui pèse sur ses comptes déjà fragilisés par une forte concurrence dans la téléphonie mobile et Internet au Royaume-Uni.

La situation financière de BT est bien plus fragile que quand il s’est lancé dans le football, rappelle Claire Enders, qui souligne toutefois que le groupe pourrait conserver les droits de la Ligue des champions sans casser sa tirelire lors des prochaines enchères. Selon elle, « BT va s’accrocher à ces droits parce que personne d’autre n’en veut », malgré les ambitions dans le sport des américains Amazon, Facebook et Netflix.