LARMES Le dernier épisode de la saison 9 a été l’occasion de dévoiler qui était le responsable de l’accident de Clem, et de la mort de Caroline. Article garanti sans spoiler

«Clem» devrait revenir pour une dixième saison sur TF1 — Philippe Warrin/Merlin Productions/TF1

C’est ce qu’on appelle du suspens ! Lundi soir, les téléspectateurs de TF1 ont découvert les deux derniers épisodes de la neuvième saison de Clem. 3,98 millions de personnes (soit 18,6 % de part de marché) sont restées branchées jusqu’à 23h15 pour en savoir plus sur l’identité du responsable de l’accident de Clem, et de la mort de Caroline. Il s’agit du pire score d’audience pour le final d’une saison, qui elle-même avait signé son plus mauvais démarrage.

Les fans bouche bée devant LA révélation

La série a tout de même déchaîné les passions au moment de la diffusion de deux derniers épisodes. De nombreux twittos ont d’abord exprimé leurs sentiments sur le virement plus dramatique de la neuvième saison, par rapport aux années précédentes plus légères.

Putain c’est plus ce que c’était Clem 😭😭😭😭 On est loin des dîners de noël chez Marie France #Clem — margaux🌻 (@margoupix) May 27, 2019

Avant #Clem c’était l’histoire tranquille d’une maman de 16 ans mtn c’est un règlement de compte au couteau à beurre entre un dealer de coke et les Kids United — Clémou (@gayclem) May 27, 2019

En 6 épisodes on aura quand mm eu du coma, de la tromperie, des séparations, des dealers, des kidnapping, de la scarification, un pervers narcissique, de la GaV, des menaces, cambriolage du lycée, coup de 🔪



Les scénaristes ont décidés de mélanger tt les drames existants #Clem pic.twitter.com/6YfZMSJ5YU — 🇫🇷 Sᥕᥱᥱt Lᥱxιᥱ 🇰🇷 (@styliie) May 27, 2019

À la fin de l’épisode, on a donc découvert qui était le motard qui avait causé l’accident de Clem et Caroline. Une révélation qui en a choqué plus d’un…

Moi quand je vois la fin de #Clem pic.twitter.com/P7JAgTtDzw — devil (@van_mzt) May 27, 2019

je suis beaucoup trop choqué de la fin de #Clem — ℳathou🦂 (@mama_scorpion) May 27, 2019

Je m'y attendais pas que ça soit lui le motard 😯😯😯 #Clem — Champion du monde 🌟🌟 (@Pan_dydou7) May 27, 2019

PTN C LUI LE MOTARD MAIS NON C PAS POSSIBLE PTN #Clem — Océane (@imlouisqueen) May 27, 2019

Quoi qu’il en soit, malgré une saison 9 raccourcie, les téléspectateurs se sont toujours autant pris au jeu, et ont versé quelques (dizaines de) larmes devant le final de ce lundi soir.

À chaque épisode j'ai pleuré je crois #Clem — _✏ (@eihpos__) May 27, 2019

Est-ce que c’est normal d’avoir pleuré 800000 fois ce soir devant #Clem ? — 𝙺𝚊𝚝𝚑𝚕𝚎𝚎𝚗 ❃ (@VeckensKathleen) May 27, 2019

Et qui c'est qui va se réveiller avec des yeux tout bouffis demain pcq elle a trop pleuré devant #Clem ??? pic.twitter.com/9aaid3OeZ6 — Gwendo Line (@Gwendoh88) May 27, 2019

Saison 9, une des plus difficiles à regarder. J'ai pleuré à chaque épisodes mais j'ai vraiment adoré #Clem — ᴀʟᴇx (@dsgalexandra) May 27, 2019

Y aura-t-il une saison 10 ?

En saura-t-on plus sur les suites des aventures de Clem ? Tout porte à croire que TF1 devrait commander une dixième saison à sa série. Avec un cliffhanger de taille comme celui de la révélation du meurtrier de Caroline, les scénaristes ne peuvent pas laisser ainsi les fans sur leur faim.

Rose Brandford Griffith, la productrice de la série, a d’ailleurs révélé quelques détails sur la saison à venir à nos confrères d’Allociné. Bien qu’elle n’ait pas encore été validée par TF1, la suite devrait reprendre là où la neuvième saison s’est arrêtée, c’est-à-dire au moment où l’on découvre l’identité du responsable du coma de Clem. « En termes de chronologie, contrairement aux saisons précédentes, on ne reprendrait pas un an après, on serait dans la continuité » détaille Rose Brandford Griffith.

Et bonne nouvelle pour les fans qui n’ont pas apprécié le tournant dramatique de la série pendant la saison 9 : cela ne devrait pas continuer. Plus d’humour et de légèreté pour raconter des histoires touchantes, voilà les clés du succès pour Clem.