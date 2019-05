EXCLUSIF Camille Combal et James Corden unis pour un road-trip musical, vous en rêviez ? TF1 l'a fait

Camille Combal et James Corden dans le « Carpool Karaoke » — Capture d'écran TF1 Production / TF1

Le 14 juin prochain, TF1 lancera en grande pompe la nouvelle émission de Camille Combal intitulée Plan C. On pourra voir l’animateur-star passer une journée avec des célébrités venues du monde de la musique, du cinéma ou encore du sport. Et c’est également dans ce programme que Camille Combal s’illustrera dans la fameuse séquence du Carpool Karaoke, lancée aux États-Unis par James Corden.

Allez James, allez

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur n’a pas fait les choses à moitié pour le démarrage de son émission. Camille Combal s’est envolé jusqu’en Californie pour tourner un Carpool Karaoke avec l’inventeur de cette séquence, James Corden lui-même. Dans l’extrait ci-dessous, on voit les deux trublions chanter « le tube qui passe en France en ce moment » selon le présentateur de TF1 : Ramenez la coupe à la maison, de Vegedream. Une séquence hilarante que 20 Minutes vous propose de regarder en exclusivité.

Pour retrouver le premier Carpool Karaoke en version francophone, dont Gims sera le premier invité, il faudra patienter jusqu’au 14 juin prochain, à 23h15.