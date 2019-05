Cyril Lignac dans la saison 2 des «Rois du gâteau». — Marie ETCHEGOYEN/M6

La pasta bientôt à l’honneur sur la Six ! Prochainement, M6 proposera une nouvelle émission animée par Cyril Lignac et Jean-François Piège, deux figures emblématiques de la chaîne. D’après les informations de nos confrères du Parisien, les deux chefs se sont envolés pour l’Italie afin d’en savoir plus sur les secrets de la gastronomie du pays.

Deux chefs qui se connaissent bien

Ce n’est pas la première fois que Cyril Lignac et Jean-François Piège se retrouvent ensemble sur un plateau de télévision. De 2010 à 2014, tous les deux ont fait partie du jury de Top Chef. La complicité ne devrait donc pas être difficile à retrouver. Les deux chefs, qui font partie des plus médiatiques de France, s’intéresseront à la fabrication de la mozzarella di bufala, à la confection des lasagnes et des pizzas, ainsi qu’à la production de citrons.

Espérons que cette nouvelle émission ne soit pas un nom de plus à ajouter à la liste des échecs de la saison. Après la déception de The Bridge, Les Reines des Enchères, Le Sens de l’Effort ou encore Together, M6 pourrait être réticente à lancer des nouveautés. Toutefois, les émissions de cuisine sont le credo de la Six. La dernière saison de Top Chef, dans laquelle officiait Jean-François Piège pour la première fois en tant que chef de brigade, a progressé pour sa dixième année à l’antenne. La septième saison du Meilleur Pâtissier, quant à elle, a signé un excellent bilan en fin d’année dernière. De bonnes audiences qui placent ce nouveau programme de voyage culinaire sous les meilleurs auspices.