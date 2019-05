VIDEO. Le «mec derrière» le clash entre Collard et Cohn-Bendit, totalement bouche bée, devient un mème

Un Gilbert Collard particulièrement agacé de la présence de Daniel Cohn-Bendit. — Capture d'écran / TF1

« La tête du mec derrière !!! », « Regardez le mec derrière à 25 secondes mdrr », « Nous sommes tous cette personne derrière Collard ». Invité dimanche soir sur le plateau de TF1 pour commenter la première place du Rassemblement national aux élections européennes, Gilbert Collard, député du Gard et nouvellement élu au Parlement européen, s’est agacé de la présence de Daniel Cohn-Bendit, convié en tant que « grand témoin ».

« Ignoble ordure »

Et tandis que l’échange dérapait rapidement entre les politiques et que fusaient de doux noms d’oiseaux comme « ignoble ordure », « faux-cul », « vendu à Macron » ou encore un plus simple « connard », un homme présent dans le public derrière Gilbert Collard en est resté réellement bouche bée.

Ce qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des internautes, qui se sont amusés à prendre des captures d’écrans sur Twitter.

Le « mec derrière », devenu en quelque sorte une star de ces élections européennes, est ainsi entré en Top Tweet France.

Quant aux journalistes Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray, qui présentaient l’émission, ils ont tenté de trouver la solution la plus appropriée à couvrir les cris des deux hommes : « C’est insupportable, coupez leurs micros ! »