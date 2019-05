Gage dans la saison 8 de «The Voice». — Lionel Guericolas / ITV / Bureau233

L’aventure The Voice s’est arrêtée samedi soir pour Gage. Le chanteur de 42 ans, a lancé sa carrière au début des années 2000 – il a rencontré le succès avec les tubes Trop Fresh et Pense à moi – avant de la mettre entre parenthèses suite au tremblement de terre à Haïti en 2012 d’où sa famille est originaire. Sa participation au télécrochet de TF1 était donc pour lui une manière de revenir sur le devant de la scène.

« Ça y est, il a redémarré sa carrière. Je vois les messages, les gens qui lui écrivent, je suis content », a déclaré son coach, Soprano, estimant que Gage « a le mental pour continuer ».

Huit demi-finalistes

Cependant, il ne poursuivra pas sa route dans l’émission de TF1 puisque Soprano a préféré permettre à Vay de se qualifier pour la demi-finale de samedi prochain au côté de Clément qui, lui, a décroché sa place en arrivant en tête des votes du public.

Les demi-finalistes de l’équipe de Jenifer sont Leona Winter et Sidoine. Du côté de la team Mika, Gjon’s Tears et Whitney ont tiré leur épingle du jeu. Pierre Danaë et Leonard se disputeront quant à eux la place de finaliste de l’équipe de Julien Clerc.