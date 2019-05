Lesbiennes La chaîne américaine Showtime a dévoilé l’affiche de la suite de The L Word, série culte des années 2000 sur un groupe de lesbiennes et leurs amies

Les héroïnes de la série «The L Word» diffusée sur Showtime. — SHOWTIME

The L Word : Generation Q : c’est le titre de la suite de la série lesbienne cultissime des années 2000, qui sera diffusée comme son aînée sur la chaîne américaine Showtime à l’automne 2019. Entre 2004 et 2009, la série originelle a raconté les amours d’un groupe de femmes lesbiennes, bisexuelles, de personnes transgenres et de leur entourage habitant dans le quartier de West Hollywood, à Los Angeles.

Jennifer Beals, Katherine Moennig et Leish Hailey seront de la partie, accompagnées « d’une nouvelle génération de personnages LGBTQIA divers et confiants qui vivront l’amour, le chagrin, le sexe, les échecs et les succès à L.A. », a annoncé Showtime. La showrunner de la série, Marja-Lewis Ryan, a expliqué à The Hollywood Reporter qu’elle voulait « honorer l’esprit de la première série, et la rendre plus inclusive ».

Les huit épisodes diffusé à l’automne

La production a dévoilé le 23 mai une nouvelle affiche colorée et un sous-titre à cette suite, donc, Generation Q. A prononcer « kiou », à l’anglaise et non à la française. Ce titre fait probablement référence à « queer », le Q de LGBTQIA, qui désigne les minorités sexuelles ou de genre. Quoi qu’il en soit, il n’est sans doute pas choisi au hasard, tout comme celui de la série originale.

La nouvelle affiche de la série - Showtime

L’erreur a toujours été de penser que la série se nomme The L World, soit « le monde L » ou « le monde de lesbiennes ». C’est cependant bien « le mot L », en référence à l’invisibilisation fréquente du mot « lesbienne » qui garde une connotation négative dans l’esprit de nombreuses personnes, qui est ici employé.

A noter que le tournage des huit épisodes de The L Word : Generation Q doit avoir lieu cet été à Los Angeles, pour une diffusion à l’automne.