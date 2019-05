Fanny Agostini, nouvelle présentatrice de «Thalassa» sur France 3 — DELPHINE GHOSAROSSIAN 2017

Fanny Agostini a confirmé lundi qu’elle quittait Thalassa sur France 3, dont elle était la figure depuis deux ans, pour se consacrer au lancement de son ONG en faveur de l’environnement. « J’ai pris la décision d’arrêter et d’aller vers de nouvelles aventures », a annoncé l’animatrice dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

La création d’une ONG et d’autres projets télé

« Si j’ai pris cette décision qui n’était pas forcément très facile, c’est pour aller au-delà des palabres et mener des projets concrets pour la préservation de la nature à travers la création de mon ONG, Landestini, et aussi pour aller vers d’autres projets télévisuels », a-t-elle expliqué.

Fanny Agostini a précisé dans un communiqué publié lundi les contours de cette nouvelle organisation, en gestation depuis plusieurs mois : « Le Fonds Landestini est un fonds de dotation à but non lucratif, qui a pour mission de relier les humains à la terre, et de contribuer à la préservation et à la nature. Il agit principalement en Auvergne, afin de contribuer à l’économie rurale durable de ce riche territoire qui me tient à coeur ».

L’émission change également de case horaire

Fanny Agostini, qui présentait la météo sur BFMTV avant d’arriver sur France 3, s’investit depuis des années dans des causes environnementales. Elle organise depuis plusieurs années un « climate bootcamp », événement destiné à sensibiliser les journalistes aux questions environnementales et climatiques.

Thalassa, qui fêtera cette année ses 44 ans, va perdre non seulement son animatrice, mais, comme l’a confirmé dimanche le numéro deux de France Télévisions Takis Candilis, va aussi quitter sa case horaire du lundi en prime time pour le dimanche après-midi. Une fenêtre beaucoup moins favorable en termes d’audiences et de visibilité. Thalassa avait déjà dû abandonner sa case fétiche du vendredi soir au profit du début de semaine, et la CGT de France Télévisions dénonce depuis plusieurs mois ces changements d’horaires successifs, qui lui font craindre un lent naufrage de l’émission.