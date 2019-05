Charles Consigny, Laurent Ruquier et Christine Angot dans l'émission «On n'est pas couché» — Bernard Barbereau - FTV

Alors que France 2 se sépare de ses animateurs – blancs de plus de 50 ans – les uns après les autres, Laurent Ruquier sera bien de retour à l’antenne, aux commandes d’On n'est pas couché pour une quatorzième saison. Il l’a confirmé lui-même sur le plateau des Terriens du samedi. « Est-ce qu’On n’est pas couché recommence en septembre ?, lui a demandé Thierry Ardisson. « Oui bien sûr », a répondu du tac au tac Laurent Ruquier.

On prend les mêmes et on recommence ?

« Mais pas avec le même décor, rassurez-moi, a relancé Laurent Baffie. Pour l’animateur de France 2, « on s’en fiche du décor. Ce qui compte, ce sont les audiences ». Et comme l’a rappelé Thierry Ardisson, On n’est pas couché fonctionne bien : « La dernière émission, vous avez fait 1,1 million. Avec 18 % de part de marché. Incroyable, je vous félicite ».

On reprend donc les mêmes et on recommence à la rentrée ? Pas sûr. Laurent Ruquier a en effet expliqué qu’il ne savait pas encore si ses chroniqueurs Christine Angot et Charles Consigny seraient de retour, il doit leur parler cette semaine. Et il a promis du changement : « On doit travailler sur une nouvelle formule de l’émission à partir de septembre. »