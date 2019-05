Le journaliste Hugo Clément. — CHRISTOPHE CHEVALIN

La rentrée verra arriver le journaliste de Konbini Hugo Clément chez France Télévisions, ainsi que Nicolas Hulot, dévoile Takis Candilis, directeur des antennes, dans une interview dimanche au Parisien.

Hugo Clément pour présenter quatre soirées documentaires

L'environnement aura une place plus importante dans cette nouvelle grille avec des émissions le 5 juin pour la journée mondiale de l'environnement, «avant une émission en prime time sur le sujet avec Nicolas Hulot, à la rentrée», annonce Takis Candilis.

«Par ailleurs, Hugo Clément intègre France Télévisions et proposera quatre soirées documentaires baptisées Sur le front, dont la première sur les océans», poursuit-il. Hugo Clément «s'impliquera aussi sur le site France.tv avec chaque semaine des sujets sur l'environnement», complète Takis Candilis.

Autre nouveauté, «Stade 2 sera diffusé sur la Trois le dimanche entre 20h et 21h», fait savoir le directeur général délégué aux antennes et aux programmes.

Garder Drucker le dimanche ?

Takis Candilis espère que Michel Drucker sera le dimanche sur la Deux, «nous en discutons avec lui», et continuer avec Laurent Ruquier. «Je tiens à sa présence sur nos antennes, notamment dans On n'est pas couché», dit-il. Côté culture, Le grand échiquier d'Anne-Sophie Lapix sur France 2, de retour en juillet, reviendra quatre fois par a». Concernant les jeux, Questions pour un champion et Des chiffres et des lettres continueront à la rentrée.