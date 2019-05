18h25: C'est parti pour le show!

Bilal! Bilal! Bilal! C'est le grand soir. Ce samedi, 26 pays sont en lice pour la finale de l'Eurovision 2019 qui sera retransmise en direct depuis Tel-Aviv (Israël) dès 21h sur France 2. On croise les doigts pour Bilal Hassani qui défendra les chances françaises en vingt et unième position, entre Chingiz et Mahmood, ses homologues de l’Azerbaïdjan et de l’Italie.

Cela faisait longtemps que la France n’avait pas proposé une mise en scène aussi ambitieuse sur la scène du concours. Ou plutôt : la France n’a jamais proposé une mise en scène aussi réfléchie et dense. Si, il y a encore dix jours, la chanson Roi n’était pas vraiment dans le radar des observateurs de l’Eurovision, il est indéniable que la scénographie la révèle sous un autre jour, avec davantage d’éclat.