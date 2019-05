TELEVISION La « divergence » porte « sur les moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission », a indiqué le présentateur de 70 ans dans un communiqué

Thierry Ardisson fête les vingt ans de «Tout le monde en parle», son émission culte. — Maxime Bruno / C8

Thierry Ardisson a annoncé ce samedi qu’il ne serait plus à la rentrée sur la chaîne C8, où il anime deux émissions le week-end, pour ne pas faire de la « télé low cost ».

« Je ne serai pas sur C8 à la rentrée. La chaîne n’a plus les moyens de s’offrir Ardisson et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables », a asséné le présentateur de 70 ans dans un communiqué.

La « divergence » porte « sur les moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission »

Après l’arrêt de Tout le monde en parle, l’homme en noir avait lancé son émission Salut les terriens ! sur Canal+ en 2006, avant de migrer sur C8 en 2016. Son pendant dominical Les terriens du dimanche a été lancé en 2017.

Assurant que ce n’était pas un problème d’audience, Thierry Ardisson a souligné que la « divergence » portait « sur les moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission (…) La qualité a un prix ». L’animateur a indiqué qu’il annoncerait « avant l’été » ses « prochaines activités ».