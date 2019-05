La journaliste Anne-Sophie Lapix. — Delphine GHOSAROSSIAN - FTV

La Carioca a résonné hier dans le JT de France 2. Dans une séquence presque surréaliste, Anne-Sophie Lapix a entonné la Carioca avec Agathe Coutelle, handicapée moteur et étudiante en 3e année de licence de science politique, invitée sur le plateau dans le cadre du DuoDay. Pour lancer un sujet sur la Carioca géante organisée à Nice, et célébrer les 25 ans du film La Cité de la peur, Anne-Sophie Lapix a enchaîné quelques pas de la danse popularisée par Alain Chabat et Gérard Darmon.

#Cannes2019 On aime tous danser la #carioca ...

La Cité de la peur dont elle est issue a déjà 25 ans. pic.twitter.com/jjCF63Qmpr — Le 20Heures France2 (@20hFrance2) May 17, 2019

Visiblement, cette séquence a beaucoup plu aux internautes qui ont salué la mini-performance de la présentatrice du 20 Heures. Anne-Sophie Lapix serait-elle une candidate idéale pour Danse avec les stars ?

J'ai adoré la petite chorégraphique @annesophielapix sur carioca cité de la peur dans le journal de @France2tv ! On se lâche ??? 😂😂😂 Très charmant😉👏👏👏 #cleindoeil #France2 #journal #tv — Nogueira Daniel (@DanieNog) May 16, 2019

Anne Sophie Lapix ! Le pas de danse super 💐😎😎en fin de journal😊😊😊🤗🤗🤗🤗 — Balkiss Hayat (@BalkissHayat) May 16, 2019