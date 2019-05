THE END L’arrêt du programme fait suite à une réorganisation des grilles de la chaîne et de son offre magazine

Sophie Davant va devoir faire ses adieux à «C'est au programme». — PIMENTEL Jean/FTV

Les suppressions de programmes s’enchaînent sur France 2. Après le départ de Thierry Beccaro et l'arrêt de Motus, la chaîne se séparera de C’est au programme à la rentrée, a dévoilé le Parisien ce lundi. « L’émission ne sera plus dans les grilles », a confirmé le service de presse de France 2 à 20 Minutes. La disparition du programme fait notamment suite à une réorganisation des grilles et à une nouvelle offre magazine de la chaîne.

Selon nos informations, Télématin, diffusé chaque jour avant C’est au programme, devrait en conséquence traiter plus de sujets vie quotidienne et conso, des thèmes traités auparavant par l’émission de Sophie Davant.

A l’antenne depuis 21 ans

Comme l’a expliqué une source proche de la production au Parisien, « il s’agit de mieux harmoniser l’offre globale de France Télévisions en matière de magazine traitant de la vie quotidienne, de la consommation et de l’actualité culturelle, tout en préservant l’appétence du public pour ces thématiques ». Du côté de Sophie Davant, qui présentait C’est au programme depuis 21 ans, l’animatrice a fait part de son « immense tristesse » au quotidien. « C’est une émission qui a une longévité exceptionnelle, c’est un rendez-vous d’accueil sympathique et qui marche. Depuis deux semaines, nous battons des records d’audience. C’est donc la fin d’une belle aventure », a-t-elle expliqué.

En novembre dernier, nous avions appris la suppression d’une autre émission matinale de France 2, Thé ou café, que Catherine Ceylac présentait depuis 1996.