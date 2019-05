Emma Smet, Thierry Beccaro et Manon Marsault sont dans les «Immanquables télé». — HAEDRICH JEAN-MARC/NIVIERE/SIPA / BERNARD BARBEREAU / FTV / Capture d'écran / W9

Semaine du 4 au 11 mai

La déception de la semaine : « Motus », c’est fini pour de bon

Selon les informations de nos confrères du Parisien, le jeu de la matinée de France 2 s’arrêtera à la fin de la saison. « Il y a en tout neuf jeux sur France 2 et France 3. C’est trop », leur a confié Takis Candilis, le directeur général aux antennes et aux programmes de France Télévisions. Sans surprise, c’est Motus, à l’antenne depuis près de 30 ans, qui a été sacrifié après l’annonce du départ de son présentateur historique, Thierry Beccaro, la semaine dernière. Les derniers numéros seront enregistrés en juin et diffusés jusqu’à fin août. A la place, rien de sûr. Sont évoquées les possibilités de rediffuser le feuilleton Un si grand soleil, ou de transférer les programmes jeunesse de France 4, qui fermera en 2020.

La bonne surprise : Emma Smet, la petite-fille de Johnny, débarque dans « Demain nous appartient »

Demain nous appartient a pioché dans la famille Hallyday. Emma Smet, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, intègre le casting de la série quotidienne de TF1 aux côtés d’Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens, selon des informations de Puremedias ce vendredi. A partir de la semaine prochaine, la nouvelle recrue va débarquer à Sète pour tenir le rôle de Sofia, la fille de William Daunier, âgée de 16 ans.

La polémique : Pascal Praud s’en prend à une militante écolo et la traite d'« hystérique »

Pascal Praud a abordé le problème du « réchauffement climatique » dans L’Heure des pros sur CNews lundi. A cette occasion, il a reçu Claire Nouvian, militante écolo et fondatrice du mouvement Place publique, qui s’est retrouvée confrontée à une ambiance moqueuse qui flirtait avec le discours climatosceptique et un ton agressif. « Le réchauffement climatique, faut pas blaguer avec ça », a lancé Pascal Praud sur un ton ironique avant de commenter : « Juste un mot sur ce réchauffement climatique, il fait -3 dans Paris, moi ça m’a amusé… ». Ses chroniqueurs n’hésitent pas à couper son invitée et même à la qualifier « d’hystérique ». Des propos qui n’ont pas plu à la principale intéressée qui n’a pas hésité à répondre en vidéo sur Twitter. Mais aussi à de nombreux téléspectateurs : le CSA a annoncé avoir reçu plus de 90 signalements. Une polémique décryptée dans cet article.

Face au négationnisme climatique et à la misogynie qui imprègne encore quelques rétrogrades, soyons une vague à clamer la nécessité de notre colère ! #JeSuisFolleDeRage pic.twitter.com/JbMzJ8ZO0Y — Claire Nouvian (@ClaireNouvian) May 7, 2019

La séquence émotion : Le mariage des « Marseillais » Julien et Manon diffusé sur W9

Ceux qui suivent les candidats du programme sur les réseaux ont pu constater que Julien et Manon ont fait quatre jours de fête pour célébrer leur union le week-end dernier. Quatre jours durant lesquels vous verrez leurs invités (dont beaucoup de candidats de téléréalité) réunis pour eux. Mais uniquement sur 6play, et à partir du 17 mai. Vendredi soir, seuls les préparatifs et le mariage à l’église ont été diffusés sur W9. Un épisode d’une quarantaine de minutes déjà riche en émotions.

L’info inintéressante : « Together, tous avec moi », peu regardée, a été déprogrammée avant la fin

C’est un nouvel échec pour M6. A peine lancé, déjà déprogrammé. Le premier numéro de Together, tous avec moi, diffusé le 30 avril dernier, avait été regardé par 1.380.000 téléspectateurs en moyenne, selon les chiffres de Médiamétrie relayés par Le Figaro. Des audiences très faibles pour le concours de chant de la sixième chaîne, avec Eric Antoine à la présentation et Garou en chef d’une bande de cent artistes. Après des audiences catastrophiques du deuxième numéro (1.080.000 téléspectateurs en moyenne, 5,1 % de PDA), M6 a tout bonnement déprogrammé l’émission, la remplaçant par Recherche appartement ou maison et Maison à vendre. Les numéros restants seront diffusés sur W9 pendant l’été.