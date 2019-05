Thierry Beccaro est resté 29 ans à la tête de «Motus». — BERNARD BARBEREAU / FTV

Trop de jeux sur France Télévisions. Selon les informations de nos confrères du Parisien, le jeu de la matinée de France 2 s’arrêtera à la fin de la saison. « Il y a en tout neuf jeux sur France 2 et France 3. C’est trop », leur a confié Takis Candilis, le directeur général aux antennes et aux programmes de France Télévisions. Sans surprise, c’est Motus, à l’antenne depuis près de 30 ans, qui a été sacrifié après l'annonce du départ de son présentateur historique, Thierry Beccaro, la semaine dernière.

« On tourne la page. Ce n’est pas la mort subite du nourrisson. Motus a tenu ses promesses pendant 30 ans et a toujours performé. Mais aujourd’hui, l’offre est trop pléthorique », affirme une source proche de la direction à nos confrères. Les derniers numéros seront enregistrés en juin et diffusés jusqu’à fin août. A la place, rien de sûr. Sont évoquées les possibilités de rediffuser le feuilleton Un si grand soleil, ou de transférer les programmes jeunesse de France 4, qui fermera en 2020.

Sursis pour « Des chiffres et des lettres »

En revanche, pas d’inquiétude pour les fans des Chiffres et des lettres, qui reviendra à la rentrée, et se verra peut-être même offrir un coup de jeune. « Il y a une vraie symbolique autour de ce programme qui reste une marque très forte, déclare France Télévisions au Parisien. On imagine plutôt un renouveau dans sa forme, son visuel. » Un petit rafraîchissement avant une possible plus grosse refonte à la rentrée suivante.