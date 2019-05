Emma Smet à Roland-Garros le 6 juin 2018 — HAEDRICH JEAN-MARC/NIVIERE/SIPA

Demain nous appartienta pioché dans la famille Hallyday. Emma Smet, la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, intègre le casting de la série quotidienne de TF1 aux côtés d’Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Clément Rémiens, selon des informations de Puremedias ce vendredi.

A partir de la semaine prochaine, la nouvelle recrue va débarquer à Sète pour tenir le rôle de Sofia, la fille de William Daunier, âgée de 16 ans.

Une pause d’un an pour Lorie

De son côté, Lorie Pester qui interprète Lucie Salducci, va faire une petite pause d’un an. « Après deux ans de tournage et d’allers-retours entre Sète et Paris, j’avais besoin de prendre du temps pour mener à bien d’autres projets professionnels et personnels. Même si j’adore Demain nous appartient et que je m’y sens bien, il faut parfois savoir faire des choix », avait déclaré la vedette à Télé Loisirs en janvier dernier.