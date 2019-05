L'animateur Pascal Praud. — Jacques BENAROCH/SIPA

Invité de Touche pas à mon poste sur C8 mercredi, Pascal Praud, présentateur de L’heure des pros, est revenu sur la polémique avec Claire Nouvian, militante écolo et fondatrice du mouvement Place Publique. Cette dernière était invitée lundi sur CNews pour parler du réchauffement climatique. « L’émission a été houleuse, je ne l’ai pas trouvée formidable, admet Pascal Praud sur le plateau de Cyril Hanouna, mais il dément avoir tenu des propos misogynes et climato-sceptiques.

« Qui peut considérer que je suis climatosceptique ? »

« Je n’ai pas de problème personnel avec elle [Claire Nouvian] », poursuit-il avant d’évoquer le montage qui a été diffusé sur les réseaux sociaux et qui ne montre pas, selon lui, les choses telles qu’elles se sont passées. « Qui peut considérer que je suis climatosceptique en disant cela, s’agace-t-il. Je caricature celui qui dit le matin, "oh dis donc, le réchauffement climatique… il fait moins 3 degrés" ».

Mardi, le CSA a indiqué à Libération avoir reçu « plus de 90 signalements » après la diffusion de la vidéo montée de cet échange où Claire Nouvian apparaît malmenée par Pascal Praud et Elisabeth Lévy. Le montage, diffusé sur Twitter 24 heures après la diffusion des échanges, a compilé les propos les plus agressifs, parfois sexistes et insultants, dont a été victime la cofondatrice de Place publique. Mais, selon Pascal Praud, « la première personne qui dit à Elisabeth Lévy "vous êtes dingue", c’est Claire Nouvian ». Et il conclut que le climat de l’émission n’était pas bon.