ECRAN TOTAL Malgré ses 35 ans à France Télévisions et 29 à la tête de «Motus», Thierry Beccaro n'est pas l'animateur à la plus longue longévité à la tête d'une émission, ni à la télévision

Thierry Beccaro Enregistrement des Grands du Rire en 2015. — PJB/SIPA

Après Patrick Sébastien et ses 23 ans d’Années bonheur et de Plus grand cabaret, c’est autour d’un autre pilier de France 2 de quitter la chaîne publique. Thierry Beccaro a annoncé son départ de France Télévisions après 35 ans de bons et loyaux services, dont 29 à la tête de Motus. C’est beaucoup, mais ce n’est pas un record. Et non, Julien Lepers ne détenait pas le record à la tête d’une émission de télé, avant d’être poussé vers la porte et remplacé par Samuel Etienne en 2016. Il n’aura animé Questions pour un champion « que » 27 ans. Qui alors ? Les Décodeurs du Monde se sont posés la question à l’époque, et si Julien Lepers fait partie du Top 5, il est loin du number one : Georges Pernoud.

Georges Pernoud, le vieux loup de la télé

Après cinq ans à un rythme mensuel et sans animateur, George Pernoud commence à incarner Thalassa à l’écran à partir de 1980 et pendant 37 ans, avant de prendre le large et de laisser la main à une nouvelle formule portée par Fanny Agostini. Mais il pourrait bientôt rendre sa couronne, car Jean-Pierre Pernault le talonne avec 31 ans de JT de 13 Heures sur TF1. Le JT qui reste le programme télévisé le plus ancien, égalité avec Le Jour du seigneur, et tout pile 70 ans d’existence en 2019.

Michel Drucker, le patron mais pas le roi

Dominique Chapatte avec Turbo (32 ans), Laurent Romejko avec Des Chiffres et des lettres (26 ans), et William Leymergie avec Télé Matin (28 ans) jusqu’en 2017 et son départ pour C8, complètent la liste des animateurs à la longévité la plus importante sur une seule et même émission. Car forcément, vous attendiez le nom du patron, du taulier, de Michel Drucker. Mais malgré les vingt ans de Vivement dimanche, les huit ans de Champs-Elysées, ses autres émissions sur l’ORTF, TF1 et France 2, et quand même plus de cinquante ans de carrière, il n’est pas l’animateur le plus vu de la télévision.

Pierre Bellemare, l’intouchable

Le record est toujours détenu par Pierre Bellemare et ses 62 ans de télé, de jeux, de Téléshopping, d’Enquêtes impossibles avant sa disparition en mai 2018. Evelyne Dhéliat, Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault cumulent également chacun plus de quarante ans de carrière, suivis par la génération d’après, les Christophe Dechavanne, Nagui ou Thierry Ardisson, qui dépassent maintenant les trente ans de télévision. Ils seront peut-être les prochains à laisser leur place, à passer le flambeau. Mais à qui ? Selon Ardisson, il n’y a pas eu un afflux de nouveaux animateurs, et il ne se voit pas de successeur, surtout pas Yann Barthès, « bien sage, bien propre », ou Cyril Hanouna, « la grosse déconne mais sans culture générale ».