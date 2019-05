Magloire à Dinan le 24 avril 2018. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

« Mon génie aura un costume divin et bijouté ! Avec plein de pierreries comme j’aime ! », a détaillé Magloire au Parisien Dimanche. Celui qui a commencé sa carrière au Morning Live en 2000 a annoncé son arrivée dans Fort Boyard, le jeu emblématique de France 2. Il interprétera un génie nommé « Magik ».

« J’aurai même un tapis volant ! »

« C’est un bon génie, explique Magloire qui ne cache pas être en train de réaliser un rêve d’enfant. J’emmènerai les candidats dans l’épreuve du Fakir, dans laquelle ils devront marcher sur des clous et des verres… Mais ne vous inquiétez pas, cela ne fera pas mal. Et en plus, j’aurai même un tapis volant ! »

L’ancien animateur ne découvrira pas complètement le Fort. Il a fait partie des candidats il y a deux ans. Cette année, il passe par la grande porte et rejoint la famille des personnages qui entourent le Père Fouras. Le tournage de la prochaine saison de Fort Boyard est imminent.