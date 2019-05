Patrick Sébastien en 2016. — Eric Fougère

Patrick Sébastien a présenté pour la dernière fois sur France 2 Le plus grand Cabaret du monde samedi, l’émission lancée en 1998 qui mettait en scène des numéros de cabaret. Son présentateur vedette n’a jamais caché son amertume après la décision de la chaîne de mettre un terme à sa collaboration de plus de vingt ans.

« Je vais me battre pour qu’on revienne »

« Dernier tour de piste pour le Plus Grand Cabaret du Monde ! 202e et dernier numéro ! Rdv à 21.00 sur@France2tv afin d’applaudir une dernière fois les artistes et les techniciens qui ont travaillé pour vous offrir ce spectacle pendant plus de 20 ans ! », a-t-il tweeté.

A la fin de l’émission, il n’a pas caché ses ambitions : « Je vous promets que je vais me battre pour qu’on revienne ! Voilà, c’est tout. »

Le public n’a pas boudé cette dernière émission. Ils étaient 2,81 millions devant leur écran, selon les chiffres de Médiamétrie cités par Puremédias. Patrick Sébastien quittera France Télévisions samedi prochain avec la dernière des Années bonheur.