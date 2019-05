Le trio de l'équipe de Soprano pendant les battles. — CAPTURE TF1

L’heure des battles a sonné. Après les auditions à l’aveugle et les K.O, Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika ont mis leurs talents sur le ring de The Voice samedi soir sur TF1. Les candidats ont interprété la même chanson en duo et, cette saison, le jury peut éliminer les deux interprètes si la prestation est en dessous ou, au contraire, envoyer les deux à l’étape suivante si elle est brillante. Récap de la soirée.

Soprano bouleverse les règles

Soprano a trouvé comment garder le plus de candidats pour les Lives. Le juré avait créé une battle qui mettait en scène Mayeul et le duo Scam - Talk. Les trois artistes se confrontaient sur Paradis d’Orelsan et la prestation a tellement convaincu le jury que Mika a proposé d’en faire un groupe. Un trio plus exactement. Soprano se range à son avis et propose à ses trois Talents de former un seul groupe. Voilà comment les faire passer tous les trois à l’étape suivante.

De son côté, Mika est le premier juré à avoir envoyé deux candidats -London Loko et Albi- d’une même battle vers les lives. Julien Clerc a fait des déçus en éliminant Marouen au profit du vainqueur de The Voice Belgique Théophile Rénier. De leur côté, Leona Winter, Léonard, Gjon’s Tears, Sidoine et Vay continuent également l’aventure.