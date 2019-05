Aude, dans «L'Amour est dans le pré». — Cecile ROGUE/M6

C’était pourtant un de ces contes de fées dont L'amour est dans le pré a le secret. Candidate de l’édition 2018 et éleveuse de vaches, Aude avait donc trouvé l’amour en la personne de Christopher, avec qui – surprise finale – elle attendait même un enfant. Une fois les caméras reparties, la vie a repris son cours, et la dure réalité avec.

Beaucoup de réactions

Aude a ainsi annoncé jeudi à ses followers sur Instagram qu’elle était célibataire, seule. « Il vaut mieux être seule que mal accompagnée, gérer ma vie d’agricultrice et de maman n’est pas simple et est dorénavant encore plus compliqué », écrit-elle en commentaire d’une photo de trois paires de chaussures, les siennes, les baskets de sa première fille Louane, et les chaussons du dernier né, Raphaël.

Son post a provoqué beaucoup de réactions, certains lui reprochant d’être allée trop vite. « Je ne savais pas que j’étais la seule à décider de faire un enfant, répond-elle. N’est-ce pas un peu facile de tout mettre sur le dos de la maman ? Est-ce à elle de tout gérer si le couple ne marche pas ? » Comme la majorité de ses followers, on lui souhaite bien du courage.