DISPARITION France 4, Paris Première et Ciné+ Famiz proposent films et pièces de la comédienne

Anémone et Thierry Lhermitte dans "Le Père Noël est une ordure" — MOURTHE/SIPA

Deux jours après la disparition de l’actrice Anémone à l’âge de 68 ans, les chaînes de télé françaises bousculent leur programmation pour lui rendre hommage. Et forcément, il fallait s’y attendre, vous reprendrez bien un peu de kloug, Thérèse ? France 4 diffusera ainsi la pièce de théâtre Le Père Noël est une ordure vendredi à 21h. Le même soir, à la même heure, Paris Première propose une autre pièce, Grossesses nerveuses, suivi du film Le Grand chemin, pour lequel la comédienne a décroché le César de la meilleure actrice en 1988.

Dès jeudi soir, Ciné + Famiz programme les films Le Mariage du siècle et Poule et frites, dans lesquels Anémone donne la réplique à respectivement Thierry Lhermitte et Louis Rego, également réalisateur. D’autres hommages devraient suivre dans les jours à venir.