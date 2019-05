Hardy Ardisson Presque vingt ans après la fin de leur collaboration, Thierry Ardisson et Linda Hardy n'ont toujours pas des relations apaisées et ils nous expliquent pourquoi

Thierry Ardisson et Linda Hardy ont travaillé ensemble dans l'émission «Tout le monde en parle», mais leur collaboration ne s'est pas très bien terminée... — Maxime Bruno / C8 / LEFEBVRE François / FTV

Pendant quelques mois, Linda Hardy a coprésenté Tout le monde en parle avec Thierry Ardisson.

La jeune femme avait quitté l'émission fâchée en janvier 2000.

Aujourd'hui, le torchon brûle toujours entre eux.

Ce samedi à 21h10, C8 rend hommage à Thierry Ardisson avec un documentaire célébrant les vingt ans de Tout le monde en parle. Et dans les images d’archives, une personnalité n’est pas épargnée. Linda Hardy, qui a coprésenté l’émission avec l’homme en noir de septembre 1999 à janvier 2000, est présentée comme une erreur de casting.

Dans les images diffusées, on voit l’ex-miss France sur le plateau de l’époque tenter d’interviewer les invités avec Thierry Ardisson qui fait le pitre à côté d’elle, voire se moque ouvertement d’elle. « A l’époque, je ne réfléchissais pas beaucoup, en fait, reconnaît Thierry Ardisson, interrogé par 20 Minutes. Je n’étais pas capricieux, je n’ai jamais eu le côté grosse tête à faire chier les gens, mais malgré tout, je faisais quand même tout ce qui me passait par la tête ! J’adorais la présentation en couple, à l’américaine, et je voulais faire pareil dans mon émission. »

« Il a encore besoin de parler de moi »

Mais alors, que s’est-il passé pour que la collaboration tourne en eau de boudin ? « C’est de ma faute, c’est entièrement de ma faute, je suis désolé, confesse le producteur. Elle n’était pas au niveau, c’était une erreur. En plus, ce qu’il faut dire, c’est que je n’ai jamais couché avec elle ! Il ne s’est jamais rien passé entre nous ! C’est vraiment le pire de toute l’histoire ! (Il rit) » De son côté, Linda Hardy trouve l’histoire un peu moins drôle.

« Ça ne m’intéresse plus trop de parler de ça, confie l’actrice de Demain nous appartient à 20 Minutes. Il y a quelques jours, j’ai vu passer sur Internet que Thierry Ardisson était allé sur l’émission de Laurent Ruquier et avait été, une fois de plus, assez désagréable à mon égard. Je suis presque flattée que vingt ans plus tard, il semble que je sois aussi présente dans l’esprit de Thierry. La différence entre lui et moi, c’est que lui trouve visiblement qu’il a encore besoin de parler de moi. Moi quand on m’a proposé de m’interviewer pour son émission, ça ne m’a pas intéressée. »

« Elle se méfie toujours de moi ! »

La séquence consacrée à Linda Hardy se fait donc uniquement sur les images d’archives et les propos de Thierry Ardisson et d’autres anciens de l’émission. « Il était à la production et avait la mainmise sur le montage. Y participer, ç’aurait été oublier pourquoi j’étais partie il y a vingt ans, ç’aurait été oublier les leçons du passé », estime l’actrice, méfiante.

Ce que Thierry Ardisson confirme : « Je voulais l’inviter il n’y a pas longtemps dans Les Terriens, je lui ai dit : "Viens, je te présenterai mes excuses." Elle n’a pas voulu venir, elle se méfie toujours de moi ! » Une version que Linda Hardy tient à amender : « Ce qu’il oublie d’ajouter, c’est qu’il m’a invitée sur le plateau de Salut les Terriens pour me mettre dans la rubrique "T’étais où". J’ai répondu que je serais ravie de venir dans son émission, mais que ça n’était pas la bonne rubrique. » Elle ajoute : « C’est toute la complexité de Thierry. Il vous invite, mais vous met dans un truc un peu dégradant, rabaissant. »

Et de conclure, philosophe : « Je regarde devant moi, pas derrière moi. Moi en vingt ans j’ai le sentiment de m’être renouvelée. On a vécu une expérience professionnelle de quatre mois. Et je l’ai suffisamment marqué pour que vingt ans plus tard il ait encore envie de parler de moi. Les gens dans la vie, je les aime ou je ne les aime pas. Si je ne les aime pas, je n’ai pas envie de parler d’eux. »