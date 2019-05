View this post on Instagram

Voila maintenant quasiment un an que j’ai eu la chance de vivre l’incroyable aventure MAPR je souhaite aujourd’hui me séparer de ma robe de mariée pour lui donner une 2ème vie et ainsi cloturer symboliquement cette histoire! Comme vous le savez il y a bientôt 9 mois j’ai décidé de rejoindre @floriangr_ et de m’impliquer dans son association @uneviedeouf.uvdo . • • ❤️ La vente de ma robe contribuera à réaliser de nouveaux rêves d’enfants atteints de maladies orphelines, notamment d’épidermolyse bulleuse.❤️ • • Mon but aussi dans cette démarche est de faire parler au maximum de cette association donc si vous n’avez pas besoin d’une robe de mariée dans l’immédiat mais que vous avez quand même envie de participer vous pouvez faire un don sur le site de l’association. Nous sommes surtout à la recherche de nouveaux rêves donc n’hésitez pas à envoyer vos demandes sur le site www.uvdo.fr ou à m’ecrire en privé! Vous pouvez retrouver ma robe aux enchères grâce à ce lien: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F163673155067 et aussi dans ma story ☺️ • #association #uvdo #teamfrafra #robedemariee #mapr #mapr3 #mariesaupremierregard #mariésaupremierregard #mariesau1erregard #uneviedeouf #revesdenfants #maladiesorphelines #robes #encheres #mariage #mariée #dons