Michel Cordes (Roland Marci) dans «Plus belle la vie». — Philippe Leroux

Contrairement aux rumeurs, Michel Cordes ne quitte pas le feuilleton «Plus belle la vie», diffusé sur France 3.

Son personnage, Roland, sera même au centre de l’intrigue cet été.

Les fans de «Plus belle la vie» peuvent sécher leurs larmes. L’emblématique patron de bar Roland Marci ne quitte pas la série. Le personnage ne meurt pas ni ne disparaît pas, indique à 20 Minutes une porte-parole de la production. Contrairement à ce qu’annonçait le magazine Télé Star, l’acteur Michel Cordes, âgé de 73 ans, ne prend pas sa retraite. Et ne quitte pas le feuilleton suivi chaque soir par trois millions de téléspectateurs.

« Il ne part pas, martèle notre source au sein de la production. Son planning a été un peu allégé depuis quelque temps, on voit moins Roland à l’écran… Mais il n’est pas question d’un départ ! » Et de poursuivre, avec une info qui va sans doute faire plaisir aux fans, qui apprécient énormément ce personnage charismatique :

Non seulement il ne part pas, mais il fait même partie de ce qu’on appelle une arche principale, une arche narrative A. Il va donc beaucoup tourner ces prochains temps et sera beaucoup à l’écran cet été. »

Résumons cette histoire d’arche narrative simplement : alors qu’il avait quitté le devant de la scène, le personnage de Roland Marci revient et sera au cœur d’une intrigue principale de la quinzième saison du célèbre feuilleton marseillais.

« Profiter de sa famille »

Deux des acteurs du casting de Plus belle la vie avaient d’ailleurs démenti les informations de Télé Star. Sur Facebook, Laurent Kérusoré, qui joue le fils de Roland Marci, parle d’une « rumeur » qui « ne pourra jamais dépasser l’amour. » Sur Instagram, Pierre Martot a été encore plus clair, ce dimanche : « Il n’est nullement question que Michel Cordes quitte Plus belle la vie, ni qu’il ne mette fin à sa carrière d’acteur. »

Si l’annonce de sa retraite n’est donc qu’une pure spéculation, une source proche de Michel Cordes indique, toutefois, qu’il a réclamé de travailler un peu moins : « Il a demandé à moins tourner car il veut avoir d’autres activités, profiter de sa famille et de ses proches », conclut cette source proche de l’acteur. L’intrigue principale de cet été pourrait donc être le baroud d’honneur de Roland Marci, un personnage que Michel Cordes campe depuis 15 ans. L’acteur n’a pas répondu à nos sollicitations, ce lundi.