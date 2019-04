Julien Clerc, ému, lors des «KO» de «The Voice». — Capture d'écran TF1

Un dernier « K.O. » dans The Voice avant les « battles ». Samedi, sur TF1, Julien Clerc s’est séparé de douze des talents qu’il avait recrutés dans son équipe lors des auditions à l’aveugle pour n’en conserver que six. Le processus de sélection a été riche en émotions. La preuve par trois.

Les larmes de Julien Clerc

Aux auditions à l’aveugle, Lily Jung avait marqué les esprits en interprétant un chant traditionnel mongol lui permettant de faire la démonstration de l’étendue de sa technique vocale. Pour les « K.O. », elle a choisi de reprendre un tube de son coach, Utile. Mais si Julien Clerc a énormément apprécié cette relecture, il a décidé de se séparer de ce talent. « Je ne sais pas quoi faire de vous dans les battles [l’étape suivante]. Vous êtes une spécificité qu’il faut garder (sic), il ne faut pas vous dévoyer dans autre chose, lui a-t-il avancé. C’est justement pour cela qu’on ne va pas continuer ensemble et ça me… » Pris par l’émotion, Julien Clerc n’a pas terminé sa phrase et a fini par se lever pour saluer Lily Jung. « Vite, un disque de world ! », lui a-t-il glissé à l’oreille tout en lui assurant que cela lui faisait « peine » de ne pas la garder dans son équipe.

Maître Gims par une chanteuse à voix

Quand Virginie Vetrano – alias Lisa Angell, représentante de la France à l'Eurovision 2015 – a annoncé qu’elle allait reprendre Changer de Maître Gims, il y avait de quoi être circonspect tant l’univers des deux artistes est aux antipodes l’un de l’autre. Or, le résultat, étonnant, a donné lieu à l’un des moments les plus marquants de la soirée, la chanteuse a interprété le titre à sa façon – c’est-à-dire à la manière d’une chanteuse à voix misant sur l’émotion. Ce qui a plu à Jenifer puisque, éliminée par Julien Clerc, Virginie a été « volée » par la chanteuse en vue des battles…

« Tu m’oublieras », version dark

Autre reprise étonnante : Tu m’oublieras, le tube de Larusso, par Théophile Rénier, qui en a fait une balade sombre. Le Belge a interprété le texte sans second degré à la Julien Doré, prouvant que les paroles tiennent parfaitement la route si on ne s’arrête pas à l’étiquette Hit Machine. Là, pas de doute pour Julien Clerc : Théophile continue l’aventure The Voice dans son équipe.