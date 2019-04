DEPART Roland Marci est l’un des personnages centraux et appréciés de « Plus belle la vie »

Michel Cordes incarne Roland, personnage central de «Plus belle la vie», depuis sa création, en 2004 — Olivier MARTINO / FTV / NEWEN

Il était de moins en moins au cœur des intrigues du Mistral, et pour cause : Michel Cordes, alias Roland Marci dans Plus belle la vie, a décidé de quitter la série. L’acteur de 73 ans veut prendre sa retraite et devrait faire ses adieux à l’automne. Un déchirement pour les fans qui le suivent depuis les débuts du feuilleton de France 3.

Selon les informations de nos confrères de TéléStar, le départ de ce personnage emblématique de la série fera l’objet d’un épisode spécial, voire d’un prime time. Impossible de savoir pour le moment si les scénaristes vont lui faire prendre sa retraite loin du quartier où se déroule l’intrigue ou le faire mourir, ni même ce qu’il adviendra de Mirta, son épouse de fiction.

Un autre départ prévu après l’été

Il va falloir que les 4,5 millions de fidèles au programme aient de bonnes facultés d’adaptation, parce que Laurent Orry, qui interprète Jérôme Belesta depuis 2015, quittera également la série à la rentrée. Heureusement, ils pourront, si tout va bien, compter sur le retour de Laëtitia Milot et de son personnage Mélanie Rinato pour leur remonter le moral.