Semaine du 20 au 27 avril

Votre coup de coeur: La grande vadrouille en tête des audiences dimanche

Dimanche soir, Captain America: Civil War sur TF1, n’a pas fait le poids face La grande vadrouille diffusée sur France 2. Si le blockbuster américain a attiré 3,565 millions de téléspectateurs, La grande vadrouille a quant à elle rassemblé 4,683 millions de fidèles. Loin derrière le duo de tête, on retrouve Le livre de la jungle sur M6, qui a tout de même réjoui 2,891 millions de téléspectateurs. On retrouve ensuite le lancement de la 3e saison de Unforgotten : le passé déterré sur France 3 (2,187 millions de curieux pour le 1er épisode) et le documentaire La frite casse la baraque sur France 5 (899.000 gourmands).

La mauvaise nouvelle: Michel Cordes, alias Roland Marci, quitte «Plus belle la vie»

Il était de moins en moins au cœur des intrigues du Mistral, et pour cause : Michel Cordes, alias Roland Marci dans Plus belle la vie, a décidé de quitter la série. L’acteur de 73 ans veut prendre sa retraite et devrait faire ses adieux à l’automne. Une mauvaise nouvelle accompagnée d'une autre : Laurent Orry, qui interprète Jérôme Belesta depuis 2015, quittera également la série à la rentrée. Heureusement, ils pourront, si tout va bien, compter sur le retour de Laëtitia Milot et de son personnage Mélanie Rinato pour leur remonter le moral.

Le moment gênant: Quand Cyril Hanouna a estimé que les journalistes étaient pire que son baiser volé à une traductrice sur le plateau de «TPMP»

Jeudi dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a « fait une grosse mise au point » concernant les journalistes ( à découvrir ici), qui dans la journée, avaient relayé l’agacement de Charlize Theron la veille sur son plateau. Pour rappel, invitée mercredi dans TPMP, l’actrice n’avait pas apprécié que l’animateur fasse un bisou sur la joue de sa traductrice, sans lui demander son accord. Une réaction reprise par de nombreux sites d’information, dont 20 Minutes. Conséquence, pour l'animateur, les journalistes « font des papiers sur nous pour un oui pour un non, ils font mal aux vrais journalistes qui font un vrai travail, il y a des journalistes formidables et tous ces mecs-là qui font des articles pour faire les putaclics encore, je vous le dis, ça fait beaucoup de mal au métier de journaliste, affirme-t-il. C’est à vous que vous faites mal, ce n’est pas à TPMP, nous ça va très bien, ça cartonne. Si je peux vous donner un conseil, ne vous occupez pas de nous, n’écrivez plus rien sur nous, on s’en tape total. Mais vous voulez écrire sur nous pour faire du buzz et pour faire des clics… Là ils vont refaire des papiers sur ma réponse, et ça va continuer comme ça. »

Le retour moyennement gagnant: «L'Ile de la tentation» est revenue adoucie mais n'a pas emballé les téléspectateurs

Un début difficile. Ce jeudi, L'île de la tentation faisait son grand retour sur W9. Une nouvelle émission beaucoup moins sulfureuse qu’à ses débuts, qui a fait un score plutôt décevant sur la chaîne de la TNT, ne rassemblant que 566.000 téléspectateurs, comme le rapporte Télé Star. Le site rappelle qu’en 2002, le lancement du programme avait attiré 4.6 millions de curieux.

L'info inintéressante: Elodie Gossuin ne donnera pas les points de la France en direct à l'Eurovision

Elodie Gossuin cède sa place à l'Eurovision. Depuis 2016, l’ex-Miss France donnait en direct, les points attribués par la France aux artistes en compétition. Le compte Twitter Eurovision France a annoncé ce vendredi que Julia Molkhou succéderait à Elodie Gossuin lors de la prochaine édition en mai. « Elle annoncera les points du jury français lors de la finale de l’Eurovision : bienvenue dans la famille », a annoncé le tweet.