L'animateur Cyril Hanouna. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

L’émission n’a jamais aussi bien porté son nom. Jeudi dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a « fait une grosse mise au point » concernant les journalistes ( à découvrir ici), qui dans la journée, avaient relayé l’agacement de Charlize Theron la veille sur son plateau. Pour rappel, invitée mercredi dans TPMP, l’actrice n’avait pas apprécié que l’animateur fasse un bisou sur la joue de sa traductrice, sans lui demander son accord. Une réaction reprise par de nombreux sites d’information, dont 20 Minutes.

« Ne vous occupez pas de nous, n’écrivez plus rien sur nous »

Jeudi soir, Cyril Hanouna a donc voulu revenir sur cet événement. Après avoir demandé l’avis de Gilles Verdez (« j’ai trouvé Charlize Theron très désagréable, très fermée », estime le chroniqueur), et en précisant avoir hésité à annuler à cause de 20 minutes de retard de l’actrice, l’animateur a expliqué son point de vue. « Quand je fais un truc j’aime bien savoir si j’ai blessé les gens ou pas », explique-t-il, avant d’assurer que la traductrice va bien. « Elle m’a dit, "le seul truc qui m’a gêné c’est les reprises partout, tous ces journalistes qui m’ont repris et donc il y a plein de gens qui m’appellent qui n’ont pas vu la séquence" », rapporte-t-il. « Il y a des journalistes autour de la table, il n’y en a pas un qui se doit dit un moment, je vais parler avec objectivité de cette séquence ? », interroge-t-il avec agacement. « Ce qui aurait été honnête intellectuellement c’était de recontextualiser et d’expliquer que c’est un phénomène très américain, qu’on ne se fait pas la bise facilement et qu’on ne s’embrasse pas aux Etats-Unis comme on s’embrasse en Europe », répond notamment Valérie Bénaïm.

Et c’est ensuite que Cyril Hanouna se lance dans une diatribe contre les journalistes (mais pas tous). « Ils font des papiers sur nous pour un oui pour un non, ils font mal aux vrais journalistes qui font un vrai travail, il y a des journalistes formidables et tous ces mecs-là qui font des articles pour faire les putaclics encore, je vous le dis, ça fait beaucoup de mal au métier de journaliste, affirme-t-il. C’est à vous que vous faites mal, ce n’est pas à TPMP, nous ça va très bien, ça cartonne. Si je peux vous donner un conseil, ne vous occupez pas de nous, n’écrivez plus rien sur nous, on s’en tape total. Mais vous voulez écrire sur nous pour faire du buzz et pour faire des clics… Là ils vont refaire des papiers sur ma réponse, et ça va continuer comme ça. »