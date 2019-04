Lucie Lucas dans «Clem». — Ch. Lartige/TF1

Un nouveau départ pour Clem. La série portée par Lucie Lucas fera son retour le 13 mai sur TF1, pour sa 9e saison, sous forme de « reboot ». En effet, l’histoire commencera par le réveil de Clem, soit 6 ans après l’intrigue de la saison dernière.

Des départs et des arrivées

Pour ceux qui auraient la mémoire courte (ça arrive), de nombreux visages n’apparaîtront plus cette saison, de nombreux acteurs et actrices historiques ayant quitté la série : Victoria Abril, Philippe Lellouche, Léa Lopez et Kevin Elarbi. Clem a donc dû se réinventer. « Avec TF1 et Rose Brandford Griffith (coproductrice de Clem), nous avons voulu donner un nouveau souffle à la série et faire évoluer le personnage de Clem, tout en revenant aux fondamentaux, explique le producteur Fabrice Renault dans un communiqué. Nous avons donc créé une bande d’adolescents autour de Valentin. Dans les dernières saisons, cette génération n’était plus représentée… Le reboot nous donne l’occasion de rebattre les cartes. »

Les téléspectateurs découvriront donc de nouvelles têtes, Thomas Chomel, qui joue désormais Valentin, le fils adolescent de Clem, ou encore Elina Solomon, qui joue Emma, sa fille de 9 ans. Sauront-ils conquérir le cœur des téléspectateurs ? Réponse le 13 mai.