Si vous pensiez vous détendre devant votre feuilleton quotidien en rentrant du boulot ce jeudi, c’est raté. En raison de l'allocution du président de la République à 18 heures, France 2 et TF1 ont déprogrammé leurs émissions habituelles, pour faire place à Emmanuel Macron. Par conséquent, les fans devront se passer de Demain nous appartient… Mais qu’ils se rassurent, l’épisode sera diffusé vendredi (à partir de 18h45), il y en aura donc deux pour le prix d’un.

Puisqu’une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule (hélas), Bienvenue en vacances sera aussi déprogrammée ce jeudi, et vendredi (à cause de Demain nous appartient). Les épisodes seront diffusés samedi 27 avril à partir de 16h05. Et quid de France 2 ? La chaîne diffusera également l’allocution d’Emmanuel Macron, et enchaînera avec le JT du 20 Heures.