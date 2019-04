Une question de consentement. Mercredi, Charlize Theron et Seth Rogen étaient les invités de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8, pour assurer la promotion de leur film Séduis-moi si tu peux ! Et visiblement, les manières de l’animateur n’ont pas séduit l’actrice américaine d’origine sud-africaine.

Après quelques couacs de traduction, rapporte le site de Paris Match, Cyril Hanouna a convié les traducteurs des deux acteurs, à venir les rejoindre sur le plateau de TPMP. « Nadia, franchement tu es un amour en tout cas », lance l’animateur à la traductrice de Charlize Theron, avant de lui faire un bisou sur la joue. Agacée, l’actrice remet alors Cyril Hanouna à sa place. « Peut-être pourriez-vous lui demander la permission la prochaine fois », lui lance-t-elle. Après quelques secondes de flottement, l’animateur demande à la traductrice si tout va bien, « vous êtes un petit peu émoustillée ? Emue ? », ajoute-t-il. « Pas encore », lui répond-elle.

Sur Twitter, Charlize Theron a divisé les internautes, beaucoup ont salué sa réaction quand d’autres ont pris la défense de Cyril Hanouna.

Charlize Theron illustre à la perfection les ravages du politiquement correct et du Me too poussé à l'extrême

Cyril Hanouna fait un bisous délicat sur la joue de la fille, un geste amical et gentil, et l autre réagie comme si il l'avait agressé ou violenté. Quelle abrutie #tpmp