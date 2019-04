Cyril Hanouna clôt la saison de «Balance ton post». — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8

Balance ton post part en vacances. Lundi dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a annoncé la suspension de son émission hebdomadaire pour la saison, rapporte le site de Télé Loisirs. La dernière émission sera diffusée jeudi. La raison de cet arrêt précoce ? Le calendrier. « Après il y a des ponts, après il y a Roland-Garros, ça fout un bordel pas possible mais Balance ton post reviendra encore plus souvent à la rentrée en deuxième partie de soirée et en prime time », a expliqué l'animateur.

Du vendredi au jeudi

Jeudi, le dernier Balance ton post de l’émission sera diffusé à 22h50 après le prime La grande rassrah ! 4, présenté par Cyril Hanouna et ses joyeux lurons. Le mois dernier, C8 avait décidé de déplacer la diffusion au jeudi. Auparavant, depuis son lancement à la rentrée dernière, Balance ton post était programmé le vendredi en deuxième partie de soirée, et était notamment en concurrence avec Vendredi, tout est permis sur TF1, présenté par Arthur.