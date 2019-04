Les Bodin's, un sarcophage égyptien et Cyril Hanouna sont dans les «Immanquables télé» de la semaine. — V. Joncheray / Paul Brown/Shutterstock/SIPA / A. Faidy / AutoFocus.prod / C8

Semaine du 13 au 20 avril

London Loko séduit le jury et horripile le public dans The Voice

Découverte lors des auditions à l’aveugle de The Voice avec la reprise de Smile de Lily Allen, interprétée avec sa voix très nasillarde et un peu perturbante, London Loko a choisi de chanter pour les « K.O » Coco câline de Julien Doré. Si la prestation de la chanteuse a convaincu son coach Mika de l’emmener vers les battles et a été saluée par les commentaires dithyrambiques du reste du jury, la performance a horripilé les téléspectateurs, qui s’en sont donnés à cœur joie sur Twitter. Difficile de faire l’unanimité.

La deuxième saison de Trapped fait un flop sur France 2

Trapped n’aura pas fait long feu sur France 2. La chaîne a décidé de basculer la fin de la saison 2 de la série islandaise en deuxième partie de soirée, à cause d’audiences décevantes. Les quatre derniers épisodes ont donc été diffusés lundi soir entre 22h45 et 2h20.

France 2: La chaîne bascule la série «Trapped» en deuxième partie de soirée https://t.co/tDwtOZL2uc via @20minutesCult pic.twitter.com/OHMmEeqtAu — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) April 15, 2019

Les Bodin’s ont fait un carton jeudi soir sur M6

« On sait qu’il y aura certainement beaucoup de monde devant. C’est une super exposition ! », confiait Vincent Dubois à 20 Minutes. Le comédien, qui incarne Maria Bodin, a vu juste : le spectacle comique Grandeur nature, retransmis en direct jeudi soir sur M6 depuis le Zénith de Nantes a réuni 4,8 millions de téléspectateurs. Un score qui place la chaîne largement en tête des audiences de la soirée.

Pourquoi @LesBodins ont marché hier sur @M6 ? Simple, basique. Adaptation des textes en fonction de l'actualité avec humour et talent. Ceux qui auront vu le spectacle comprendront. #LesBodinsGrandeurNature #LesBodinsSurM6 — Tony Saeba (@AnthoTheKID) April 19, 2019

«Grandeur nature» des Bodin's sur M6: «Nos personnages sont des ambassadeurs de la ruralité» https://t.co/Xp3zdSpen3 via @20minutesCult pic.twitter.com/u6w6fVEcTJ — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) April 18, 2019

C8 et la société de Cyril Hanouna condamnés à verser 12.000 euros de réparation à Karine Ferri

Karine Ferri avait dénoncé une « campagne de dénigrement » et de « harcèlement moral », après la diffusion d’anciennes photos d’elle, dénudée, en direct dans Touche Pas à Mon Poste le mercredi 31 octobre 2018. La co-animatrice de Danse avec les Stars avait donc porté plainte en novembre contre Cyril Hanouna, sa société de production, H2O, et la chaîne C8, « pour violation de son droit à l’image et réparation du préjudice extrêmement violent qu’elle a subi ». Jeudi, le tribunal de grande instance de Nanterre a reconnu une atteinte au droit à l’image et a condamné H2O et C8 à verser 12.000 euros de dommages et intérêts à la présentatrice, pour préjudice moral.

Photos dénudées de Karine Ferri dans «TPMP»: L’animatrice obtient 12.000 euros d'Hanouna et C8 https://t.co/BhCHcNEzpC via @20minutesCult pic.twitter.com/AgFiipF2IP — 20 Minutes Culture (@20minutesCult) April 19, 2019

Expedition unknown : Egypt live : La révélation en direct de momies sur Discovery fait polémique

Un grand moment de télévision scientifique ou un outrage médiatique ? Discovery Channel a proposé vendredi à 20h45 aux téléspectateurs français de regarder en différé l’émission spéciale Expedition unknown : Egypt live. Diffusé en direct le 7 avril dans plus de 95 pays, le programme de Josh Gates promettait aux curieux et férus d’histoire d’assister à une fouille archéologique en temps réel, presque comme s’ils étaient en immersion avec celui que l’on compare à Indiana Jones. Mais la surexposition de ces sarcophages a choqué certains spécialistes : « Cette recherche du spectaculaire, c’est honteux et déplacé, estime Sylvie Dallet, philosophe et directrice de recherche à l’Université de Versailles. Ce n’est même plus de la spectacularisation, ça en devient du voyeurisme obscène et un dévoilement de l’intimité moralement très choquant. »