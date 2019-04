Cyril Hanouna et Karine Ferri. — Aurelien FAIDY/AutoFocus-prod/C8 - LAURENT VU / TF1

Pas de million d’euros pour Karine Ferri. La coanimatrice de Danse avec les stars de TF1 avait dénoncé une « campagne de dénigrement » et de « harcèlement moral », après la diffusion d’anciennes photos d’elle, dénudée, en direct dans Touche Pas à Mon Poste le mercredi 31 octobre 2018.

Elle avait porté plainte en novembre contre le présentateur du talk-show, Cyril Hanouna, sa société de production, H20, et la chaîne C8, « pour violation de son droit à l’image et réparation du préjudice extrêmement violent qu’elle a subi », selon son avocate Barbara Deleuze, citée par Le Parisien.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance de référé, a reconnu une atteinte au droit à l’image et a condamné H20 et C8 à verser 12.000 euros de dommages et intérêts à la présentatrice, pour préjudice moral. Le juge a donné gain de cause à l’animatrice, mais a cependant rejeté sa demande d’excuses publiques.