Les pompiers de Paris ont été remerciés ce mardi 16 avril 2019 par le le ministre de l’Interieur Christophe Castaner devant Notre Dame de Paris. — CELINE BREGAND/SIPA

Après France Télévisions et TF1, c’est au tour du groupe M6 de bouleverser ses grilles de programme à la suite de l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris, ce lundi. W9 va diffuser, ce vendredi à 21 heures, un numéro spécial d’Enquête d’action consacré à l’intervention des pompiers de Paris pour sauver la cathédrale Notre-Dame et ses trésors des flammes.

« W9 propose une émission spéciale pour revivre cette soirée et une partie de la nuit aux côtés des pompiers de Paris, qui ont mobilisé des moyens humains et technologiques sans précédent », indique la chaîne dans un communiqué. Cette édition spéciale baptisée Pompiers de Paris : sauver Notre-Dame sera présentée par Marie-Ange et promet des « images rares et inédites » de l’incendie, promet la chaîne.