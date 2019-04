Notre-Dame de Paris le 16 avril 2019. — Bastien LOUVET/SIPA

Les chaînes de télévision sonnent la mobilisation pour Notre-Dame de Paris, et bouleversent leurs grilles de programme. Après l’incendie qui a ravagé la cathédrale ce lundi, France 2 organise une soirée spéciale ce samedi, présentée par Stéphane Bern, chargé de la mission et du loto du patrimoine par Emmanuel Macron. De son côté, TF1 consacre ce jeudi à l’édifice avec notamment, en point d’orgue, un spécial Qui veut gagner des millions ?, présenté par Camille Combal.

Jeudi à 21h sur TF1, Anne-Claire Coudray et Harry Roselmack, Laurence Boccolini et Arthur, Alessandra Sublet et Grégoire Margotton et enfin Fauve Hautot et Chris Marques tenteront de remporter le maximum de gain au profit de la Fondation du Patrimoine. La journée sera ponctuée par des appels aux dons au profit de la Fondation du Patrimoine.

Un concert de solidarité à Notre-Dame

Samedi à 21h sur France 2, en lieu et place des Années Bonheur, Stéphane Bern avec les animateurs et les journalistes de France Télévisions, aux côtés de nombreux artistes, se mobilisent pour un grand concert de solidarité mêlant variétés et musique classique, en direct et retransmis en simultané sur TV5 Monde, pour récolter des fonds pour rebâtir l’édifice sinistré.

Sur RTL, Stéphane Bern a indiqué mercredi que l’émission sera captée depuis le parvis de Notre-Dame. Une information que France 2 n’a pas confirmée pour le moment.

Samedi à 14h45, les téléspectateurs de TF1, en lieu et place du Reportages Découverte dédié à Montpellier, découvriront Les Secrets de Notre-Dame de Paris. Ce dimanche, une grande partie de Sept à huit sera consacrée à cette actualité avec Harry Roselmack.