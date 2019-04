Louis Bériot, l’initiateur du «Téléthon» sur France 2, est mort

Le journaliste, homme de télévision et romancier Louis Beriot en 2014. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

France Télévisions et Radio France sont en deuil. Louis Bériot, ancien directeur de l’antenne de France 2, est mort à l’âge de 79 ans, a annoncé Jean-François Guyot, journaliste à l’AFP, sur Twitter.

Journaliste notamment pour France Soir, Louis Bériot crée en 1971 avec Michel Péricard l’émission de télévision La France défigurée qu’il anime seul de 1973 à 1977. En 1973, il devient rédacteur en chef de France Inter et produit l’émission Questions pour un samedi.De 1977 à 1981, il dirige les journaux et magazine d’information d’Antenne 2, crée Question de temps et lance C’est la vie.

Il dirige les programmes d’Antenne 2 entre 1986 et 1989 et ceux de France 2 de 1994 à 1996. Il y lance notamment leTéléthon en 1987. Depuis 2001, il se consacrait à l’écriture et avait écrit une dizaine de romans.